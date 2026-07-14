Feu d’artifice du 14-Juillet à Lyon : thème, horaires, sécurité… ce qu’il faut savoir

Par La rédaction

Le traditionnel feu d’artifice du 14-Juillet sera tiré ce mardi soir depuis la colline de Fourvière. Baptisé “Spectra”, ce spectacle de 22 minutes sera visible depuis une grande partie de Lyon et s’accompagnera d’importantes restrictions de circulation.

Les Lyonnais ont rendez-vous ce mardi 14 juillet avec l’un des moments les plus attendus de la Fête nationale. À partir de 23 heures, le ciel de Lyon s’illuminera avec le traditionnel feu d’artifice tiré depuis la colline de Fourvière.

Après “Lyon au plus près des étoiles” en 2025, la Ville de Lyon a choisi cette année le thème “Spectra”.

Le spectacle est présenté comme une célébration des couleurs et des effets pyrotechniques. Particularité de cette édition 2026 : aucun accompagnement musical n’est prévu.

Pendant 22 minutes, le public pourra découvrir 16 tableaux pyrotechniques successifs, précédés d’un pré-bouquet et conclus par un final annoncé comme particulièrement spectaculaire.

Le feu d’artifice est réalisé par la société Etienne Lacroix - Ruggieri.

Un feu d’artifice présenté comme plus respectueux de l’environnement

Comme lors des précédentes éditions, la municipalité met en avant les efforts réalisés pour limiter l’impact environnemental du spectacle.

Les artifices utilisés sont équipés de coques en carton biodégradables afin de réduire les retombées de déchets plastiques. Une attention particulière est également portée à la faune locale, avec une montée progressive de l’intensité sonore avant le début du spectacle afin de limiter les effets de surprise sur les oiseaux.

Des restrictions de circulation dès 19 heures

Comme chaque année, un important dispositif de sécurité accompagnera l’événement.

Sur la colline de Fourvière, la circulation automobile sera interdite entre 19 heures et minuit. L’accès des piétons sera également fermé entre 20 heures et minuit.

Dans les secteurs de Saint-Jean et de la Presqu’île, hors place Bellecour, la circulation sera également interdite de 19 heures à minuit.

La place Bellecour sera quant à elle fermée à la circulation une première fois de 8 heures à 14h30 en raison du défilé militaire, puis de nouveau de 19 heures à minuit.

La Ville précise également que l’accès aux parkings situés dans les zones concernées sera impossible durant les horaires de fermeture, sans exception.

Un important dispositif de sécurité

Pour encadrer les festivités, plus de 50 agents municipaux, policiers municipaux et agents de surveillance de la voie publique seront mobilisés aux côtés des forces de l’État.

Quatre-vingts agents de sécurité privée viendront renforcer le dispositif.

Dès 19 heures, des mesures spécifiques seront également mises en place sur les quais de Saône, avec l’installation de dispositifs anti-intrusion, un renforcement des patrouilles et l’interdiction de circulation des véhicules et deux-roues motorisés dans le périmètre du feu d’artifice.

L’objectif est de sécuriser les rassemblements et de faciliter l’intervention des secours en cas de besoin.