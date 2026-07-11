L’OL domine Saint-Gall et enchaîne une deuxième victoire en préparation

Après son succès contre Mâcon mercredi, l’Olympique lyonnais a confirmé ce samedi face à Saint-Gall. Les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés 6-3 au Groupama OL Training Center.

L’Olympique lyonnais poursuit sa montée en régime. Opposé au FC Saint-Gall, pensionnaire de première division suisse, l’OL s’est largement imposé ce samedi matin (6-3) lors de son deuxième match de préparation estivale.

Comme face à Mâcon quelques jours plus tôt (5-2), Paulo Fonseca a profité de la rencontre pour faire tourner son effectif. L’entraîneur lyonnais a notamment changé l’intégralité de son équipe à la mi-temps.

Himbert voit triple avant la pause

Les Lyonnais ont rapidement pris les devants. Servi en profondeur par Noham Kamara, Kaïl Boudache a éliminé le gardien avant d’offrir l’ouverture du score à Rémi Himbert dès la 9e minute.

Cinq minutes plus tard, Adil Hamdani a doublé la mise après un joli travail individuel (14e). Malgré une réaction immédiate des Suisses (15e), l’OL a repris deux buts d’avance grâce à Rémi Himbert, bien servi par Corentin Tolisso après une première tentative repoussée (18e).

Très en jambes, le jeune attaquant lyonnais a signé un triplé avant la pause en reprenant de la tête un centre d’Hamdani (38e). Saint-Gall a néanmoins réduit l’écart juste avant la mi-temps pour revenir à 4-2.

L’OL garde le contrôle

Au retour des vestiaires, les visiteurs ont entretenu le suspense en transformant un penalty (51e, 4-3). Mais les Lyonnais n’ont jamais réellement perdu la maîtrise de la rencontre.

Remuant durant toute la seconde période, Alejandro Gomes Rodriguez a participé au cinquième but lyonnais à la 77e minute. Sa frappe repoussée par le gardien a finalement terminé au fond des filets après une déviation malheureuse d’un défenseur suisse.

Quelques minutes plus tard, Enzo Molebe a définitivement assuré le succès rhodanien. Après un bon travail de Noah Nartey dans la surface, l’attaquant lyonnais a repris le ballon à bout portant pour inscrire le sixième but de son équipe (82e).

Avec deux victoires en deux matches et onze buts inscrits, l’OL poursuit sereinement sa préparation avant la reprise de la compétition officielle.