Lyon : un homme violemment agressé à la Confluence, des tirs entendus

Une violente agression s’est produite dimanche soir dans le quartier Confluence, à Lyon. Selon plusieurs témoignages, un homme aurait été pris à partie par plusieurs individus avant que ces derniers ne prennent la fuite.

Une importante intervention de police a été déclenchée ce dimanche soir dans le 2e arrondissement de Lyon après une agression survenue à proximité du pôle de commerces et de loisirs de Confluence.

Les faits se sont déroulés vers 21h30 sur le quai Arlès-Dufour, au niveau de la darse, non loin du point d’embarquement de Navigônes. Selon les premiers éléments rapportés par Le Progrès, un homme aurait été roué de coups par un groupe de six individus.

La victime aurait notamment reçu de nombreux coups au niveau de la tête et du ventre.

Des témoins tentent d’intervenir

Toujours selon le quotidien régional, plusieurs clients du restaurant Le Paradis du Fruit, qui surplombe les lieux de l’agression, auraient tenté de mettre fin à la scène en lançant de la vaisselle en direction des assaillants.

Des détonations auraient ensuite été entendues. Il pourrait s’agir de tirs de grenailles, une hypothèse qui restait à confirmer.

L’agression a finalement pris fin avant l’arrivée des forces de l’ordre. Les auteurs présumés auraient quitté les lieux en trottinette, tandis que la victime serait repartie à pied en compagnie d’une jeune femme.

Les circonstances exactes des faits et les motivations des agresseurs restaient à déterminer.