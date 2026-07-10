14-Juillet : les feux d’artifice interdits dans le Rhône… sauf sous conditions

Face au risque élevé d’incendie, la préfecture du Rhône interdit jusqu’au 15 juillet les feux d’artifice, spectacles pyrotechniques et lâchers de lanternes volantes. Une mesure qui ne remet toutefois pas en cause le traditionnel feu d’artifice de Lyon.

Les festivités du 14-Juillet seront fortement encadrées cette année dans le Rhône.

La préfecture a annoncé ce vendredi la prise d’un arrêté interdisant les spectacles pyrotechniques, l’usage et le tir de feux d’artifice ainsi que les lâchers de lanternes volantes sur l’ensemble du département jusqu’au 15 juillet 2026 à 8 heures.

Cette décision intervient dans un contexte de forte sécheresse et de températures élevées.

Les services de l’État expliquent vouloir prévenir tout départ de feu alors que Météo-France classe actuellement le Rhône en risque élevé de feux de forêt.

Les espaces naturels, agricoles et forestiers sont particulièrement vulnérables en cette période estivale.

L’interdiction n’est toutefois pas absolue.

Les feux d’artifice pourront être maintenus à condition de respecter plusieurs critères stricts :

• une zone de tir située à plus de 500 mètres de tout espace naturel, agricole ou forestier ;

• la présence de moyens de lutte contre l’incendie adaptés, notamment des extincteurs et des réserves d’eau ;

• des personnels spécifiquement dédiés à la sécurité de l’événement.

Le feu d’artifice de Lyon maintenu

Cette mesure ne remet pas en cause le grand feu d’artifice organisé par la Ville de Lyon le 14 juillet. La municipalité précise que le site de tir respecte les critères fixés par la préfecture et bénéficie d’un important dispositif de sécurité.

Une caserne de pompiers est notamment prépositionnée sur le secteur de Fourvière pour assurer une intervention rapide en cas de départ de feu.

Comme chaque année, un arrosage préventif des zones de tir et des secteurs de retombées sera réalisé par le SDMIS en lien avec les artificiers. Deux visites de sécurité sont également programmées les 13 et 14 juillet, en présence de l’ensemble des services de secours et de sécurité.

La Ville de Lyon indique enfin rester en contact permanent avec la préfecture afin d’adapter le dispositif si les conditions météorologiques venaient à évoluer d’ici mardi soir.

Pour de nombreuses communes du Rhône, en revanche, les festivités du 14-Juillet devraient se dérouler cette année sans feu d’artifice.