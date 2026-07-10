OL : les parkings relais deviennent payants les soirs de match, les supporters devront débourser 12,50 euros

C’est une petite révolution pour les habitués du Groupama Stadium. À partir de cette saison, le stationnement dans les parkings relais des Panettes et d’Eurexpo sera facturé 12,50 euros par véhicule les soirs de match.

Les supporters lyonnais vont devoir revoir leurs habitudes.

Selon nos informations, le stationnement dans les parkings relais des Panettes et d’Eurexpo, largement utilisés les soirs de match pour rejoindre le Groupama Stadium, sera désormais facturé 12,50 euros par véhicule.

Pour les abonnés qui utilisent systématiquement ces infrastructures, l’addition pourrait rapidement grimper.

Sur la base des 17 rencontres de Ligue 1 disputées à domicile, le coût du stationnement atteindrait 212,50 euros sur la saison, sans compter les éventuels matchs de Coupe de France ou de compétitions européennes.

Une dépense supplémentaire qui risque de faire réagir les supporters au moment où les campagnes d’abonnement battent leur plein.

La fin d’un accord vieux de dix ans

Cette nouvelle tarification découle directement de la fin de la convention qui liait depuis une décennie l’OL et le Sytral, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais.

Selon nos informations, la prise en charge des transports les soirs de match représentait près de 3 millions d’euros par an pour le club.

Une charge financière devenue difficile à maintenir dans le contexte économique actuel de l’Olympique Lyonnais.

Du côté du club, on souligne que les véhicules stationnés dans ces parkings transportent généralement plusieurs supporters. Selon une source interne, le calcul retenu repose sur une moyenne d’au moins trois personnes par voiture, ce qui ramène le coût individuel à quelques euros par trajet.

L’OL entend d’ailleurs encourager davantage l’utilisation de sa plateforme de covoiturage afin de réduire l’impact de cette nouvelle tarification.

Cette mesure pourrait toutefois avoir des conséquences dans les communes voisines du stade.

Certains supporters pourraient être tentés de se garer gratuitement dans les rues de Décines ou de Meyzieu avant de rejoindre l’enceinte à pied ou en transports en commun.

Le club assure travailler avec les municipalités concernées afin d’éviter une multiplication du stationnement sauvage les soirs d’affluence.

D’autres alternatives restent possibles

Les supporters venant de Lyon pourront continuer à utiliser le réseau TCL avec leur abonnement ou un ticket classique.

Le parking relais de Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin, restera également une option. Les automobilistes devront toutefois régler ensuite leur trajet en tramway jusqu’au stade.

Reste désormais à savoir comment cette hausse du coût d’accès sera accueillie par les supporters. Pour l’heure, selon l’OL, le rythme des abonnements reste comparable à celui observé à la même période l’an dernier.