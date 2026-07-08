Lyon : le Chalet du parc de la Tête d’Or rouvrira en septembre après treize ans de fermeture

Fermé depuis 2013, le Chalet du parc de la Tête d’Or s’apprête à retrouver une seconde vie. Entièrement réhabilité, le bâtiment rouvrira ses portes le 18 septembre avec un projet consacré à la transition écologique, mêlant expositions, restauration et événements.

Après plus d’une décennie d’abandon, l’un des bâtiments les plus emblématiques du parc de la Tête d’Or va rouvrir au public.

La réouverture du Chalet du parc est désormais fixée au 18 septembre 2026, à l’issue d’un vaste chantier de réhabilitation lancé au printemps 2025.

Le site de 1 700 m², propriété de la Ville de Lyon, a été confié dans le cadre d’un bail de 50 ans à un groupement réunissant plusieurs investisseurs privés.

Selon les porteurs du projet, 7,5 millions d’euros ont été investis dans la rénovation et l’équipement du bâtiment.

Un lieu dédié à la transition écologique

Retenu par la municipalité, le projet transformera l’ancien chalet en un espace consacré aux enjeux environnementaux.

Trois grands thèmes structureront l’activité du site :

• la sensibilisation à l’environnement ;

• l’alimentation durable ;

• les arts et la culture.

Le bâtiment accueillera notamment des espaces d’exposition, des salles de conférences, des lieux de travail partagés ainsi qu’un vaste espace de restauration.

Les concepteurs mettent également en avant la dimension écologique du projet.

Quelque 250 panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture avec l’objectif de produire davantage d’énergie que le bâtiment n’en consommera.

Le Chalet retrouvera aussi sa vocation historique de lieu de restauration.

La gestion du restaurant a été confiée à La Fabuleuse Cantine, qui proposera une cuisine locale et de saison.

L’établissement disposera de 140 places en intérieur et de 100 places en terrasse, avec une offre allant du petit-déjeuner au brunch dominical.

Yann Arthus-Bertrand pour l’ouverture

Côté culturel, le Chalet prévoit deux grandes expositions par an. Pour son inauguration, il accueillera Yann Arthus-Bertrand et le démographe Hervé Le Bras avec l’exposition Vivre Ensemble, portée par la Fondation GoodPlanet.

Près de 180 photographies seront également installées dans les allées du parc de la Tête d’Or.

L’ouverture donnera lieu à un week-end festif du 18 au 20 septembre, avec animations, ateliers et rencontres autour des questions environnementales. Le public pourra également découvrir Mission Forêt, un parcours immersif consacré à la biodiversité et aux écosystèmes forestiers.

Reste désormais à savoir si ce projet, qui avait suscité de nombreux débats depuis la fermeture du Chalet en 2013, parviendra à séduire durablement les Lyonnais et les visiteurs du parc de la Tête d’Or.