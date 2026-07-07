Lyon : la Métropole retire les plots du parking Saint-Jean pour fluidifier la Presqu’île

Le nouvel exécutif de la Métropole de Lyon a annoncé ce lundi une première mesure destinée à améliorer la circulation en Presqu’île. Les plots situés à la sortie du parking Saint-Jean ont été retirés afin de faciliter les déplacements sur le quai Romain-Rolland.

Première décision concrète en matière de circulation pour la nouvelle majorité métropolitaine.

La Métropole de Lyon a annoncé ce lundi 6 juillet le retrait des plots installés à la sortie du parking LPA Saint-Jean, une mesure présentée comme un moyen d’améliorer la fluidité du trafic en Presqu’île.

Selon la Métropole, cette intervention vise à rétablir une circulation plus fluide vers le nord du quai Romain-Rolland et à réduire certains points de congestion régulièrement signalés par les automobilistes.

Le retrait des plots s’accompagne de plusieurs aménagements complémentaires :

• une reprogrammation des feux de circulation entre le quai Fulchiron et le pont de la Feuillée ;

• la création d’une nouvelle phase de feux pour les véhicules quittant le parking ;

• une adaptation des marquages au sol afin de sécuriser les mouvements de circulation.

La Métropole précise que les bus conserveront leur priorité dans ce secteur.

Une méthode "pragmatique"

L’exécutif métropolitain explique vouloir privilégier une approche basée sur des ajustements rapides avant d’envisager d’éventuels investissements plus lourds.

L’objectif affiché est d’observer les effets de ces modifications avant de décider de nouvelles interventions si elles s’avèrent nécessaires.

Parmi les pistes évoquées figure la création d’une sortie nord supplémentaire pour le parking Saint-Jean. Estimé à environ 150 000 euros, ce projet ne sera toutefois examiné qu’après une phase d’évaluation des aménagements réalisés ce lundi.

La Métropole indique enfin que cette mesure constitue la première étape d’un plan plus large visant à améliorer les déplacements en Presqu’île.

D’autres adaptations sont déjà annoncées dans les prochaines semaines, notamment aux abords du parking Bellecour, selon la même logique d’interventions rapides et ciblées.