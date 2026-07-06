Sosie de Mohamed Henni, l’influenceur lyonnais Kafu est décédé à l’âge de 32 ans

Figure bien connue des supporters de l’Olympique lyonnais sur les réseaux sociaux, Yacine, alias Kafu, est décédé brutalement ce week-end à l’âge de 32 ans. La disparition de l’influenceur a suscité une vive émotion au sein de la communauté lyonnaise.

Le monde des supporters de l’OL est en deuil.

Yacine, plus connu sous le pseudonyme Kafu sur les réseaux sociaux, est décédé brutalement ce week-end à l’âge de 32 ans. L’annonce a été faite par ses proches, provoquant une vague d’émotion parmi les internautes et les supporters lyonnais.

Suivi par plus de 120 000 personnes sur TikTok et Instagram, Kafu s’était fait connaître grâce à ses vidéos humoristiques et ses réactions passionnées autour de l’actualité de l’Olympique lyonnais.

Souvent comparé à l’influenceur marseillais Mohamed Henni pour son style et son énergie, il s’était imposé comme l’une des figures les plus identifiables de la communauté OL sur les réseaux sociaux.

Ses publications mêlaient analyses décalées, célébrations de victoires et moqueries envers les adversaires du club rhodanien.

Une dernière vidéo publiée dimanche

Quelques heures avant l’annonce de son décès, l’influenceur avait encore partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux.

Il y réagissait avec humour à la victoire de l’équipe de France contre le Paraguay en Coupe du monde, dans une séquence fidèle à son ton habituel.

Depuis l’annonce de sa disparition, les témoignages se multiplient.

Actuellement aux États-Unis avec l’équipe de France, Rayan Cherki a notamment réagi en publiant un sobre message : "Repose en paix".

Plusieurs personnalités du monde musical, dont Mokobé, ont également salué sa mémoire.

Dans un message publié sur ses comptes, sa famille a rendu un hommage particulièrement émouvant.

Elle décrit un homme rassembleur, toujours présent pour ses proches, et dont la disparition laisse un immense vide.

"Tu étais bien plus qu’un frère, qu’un fils, qu’un oncle ou qu’un beau-frère. Tu étais un pilier de notre famille", écrivent notamment ses proches.

Cette disparition intervient moins d’un an après celle de Mehdi Bassit, connu sous le nom de Mehdi Saucisson, autre supporter emblématique de l’OL décédé à l’été 2025. Deux figures populaires de la communauté lyonnaise qui disparaissent en moins de douze mois, laissant derrière elles de nombreux souvenirs auprès des supporters du club rhodanien.