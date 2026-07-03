OL : Julien Duranville s’engage jusqu’en 2031, nouveau pari sur la jeunesse pour Lyon

L’Olympique lyonnais poursuit son mercato estival. Après l’arrivée de Mads Bidstrup, le club rhodanien a officialisé ce jeudi la signature de l’ailier belge Julien Duranville, recruté au Borussia Dortmund pour un montant pouvant atteindre 8,5 millions d’euros.

L’Olympique lyonnais continue de renforcer son effectif avec de jeunes talents à fort potentiel.

Le club a annoncé ce jeudi l’arrivée de Julien Duranville, ailier international espoir belge de 20 ans, en provenance du Borussia Dortmund.

Le joueur s’est engagé avec l’OL jusqu’en juin 2031.

Selon les modalités communiquées par le club, l’opération représente un transfert de 5 millions d’euros auxquels pourront s’ajouter jusqu’à 3,5 millions d’euros de bonus. Dortmund conserve également un intéressement pouvant atteindre 20 % sur une éventuelle plus-value lors d’une future revente.

Un espoir belge en quête de confirmation

Formé en Belgique avant de rejoindre le Borussia Dortmund, Julien Duranville a été prêté au FC Bâle lors de la seconde partie de la saison dernière.

Sous les couleurs du club suisse, il a disputé 17 rencontres et inscrit deux buts.

Lyon mise désormais sur sa vitesse, sa capacité de percussion et sa polyvalence offensive pour poursuivre sa progression.

Dans son communiqué, l’OL souligne que le profil du joueur correspond pleinement à la stratégie sportive du club, tournée vers le développement de jeunes talents.

À Lyon, Julien Duranville retrouvera notamment ses compatriotes Malick Fofana et Orel Mangala.

Le nouveau Lyonnais s’est montré enthousiaste au moment de sa signature. "Je suis très heureux de rejoindre l’OL. Les échanges avec les dirigeants ont été très positifs et je me suis rapidement projeté dans ce club", a-t-il déclaré.

Capable d’évoluer sur les deux ailes, le Belge assure vouloir avant tout se mettre au service du collectif et des choix de son futur entraîneur.

Avec cette nouvelle recrue, l’OL confirme sa volonté de miser sur des joueurs à fort potentiel tout en conservant une politique d’investissement maîtrisée.