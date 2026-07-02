La Métropole de Lyon va rouvrir la rue Grenette aux voitures, les écologistes furieux

Cent jours après son élection à la présidence de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli dresse le bilan de ses premières décisions. Ses annonces sur la Presqu’île suscitent déjà une vive opposition des écologistes.

Cent jours après avoir pris les commandes de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli estime avoir posé les premières pierres de son mandat.

La présidente LR a présenté ce mercredi un bilan articulé autour de trois objectifs : « réparer, relancer, rassembler ». Elle met en avant une méthode fondée sur la proximité avec les habitants et la mise en œuvre rapide de mesures concrètes.

Le principal chantier engagé concerne les déplacements dans l’agglomération.

L’exécutif métropolitain souligne notamment le maintien des tarifs des parkings LPA, la modification de plusieurs cycles de feux de circulation et la réouverture prochaine de certains accès routiers jugés stratégiques.

Parmi les mesures annoncées figurent également :

• la réouverture dans les deux sens de la sortie du parking Bellecour ;

• la suppression des plots installés à la sortie du parking Saint-Jean ;

• l’assouplissement de la zone à trafic limité (ZTL) en Presqu’île ;

• le retour de la circulation automobile rue Grenette dès la rentrée de septembre.

La Métropole a également lancé une plateforme participative baptisée "Ça bloque, on agit", destinée à recueillir les remontées des habitants sur les difficultés de circulation et à alimenter une future cartographie des points de congestion.

L’un des changements les plus symboliques concerne la ZTL de la Presqu’île.

Le dispositif serait désormais organisé selon deux régimes distincts : un fonctionnement en semaine du lundi au jeudi soir et un autre durant le week-end, du vendredi après-midi au lundi matin.

Pour Véronique Sarselli, cette évolution doit permettre de mieux concilier accessibilité du centre-ville et qualité de vie.

Les écologistes contre-attaquent

Ces annonces ont immédiatement provoqué la réaction des groupes écologistes de la Métropole et de la Ville de Lyon.

Dans un communiqué commun, ils accusent la nouvelle majorité métropolitaine de remettre en cause des aménagements récents après plusieurs années de concertation et d’investissements publics.

Les élus écologistes estiment notamment que la réouverture de la rue Grenette entraînera la disparition de voies réservées aux transports en commun utilisées quotidiennement par près de 90 000 voyageurs.

Les co-présidents du groupe écologiste métropolitain, Fanny Dubot et Renaud Payre, considèrent que ces décisions vont à l’encontre des politiques menées dans de nombreuses grandes villes européennes.

Selon eux, les espaces piétonniers et les centres-villes apaisés permettent à la fois d’améliorer la sécurité, de renforcer l’attractivité commerciale et de réduire les nuisances liées à la circulation automobile.

Ils citent notamment les exemples de Londres et Milan, qui poursuivent des politiques de réduction de la place de la voiture dans leurs centres urbains.