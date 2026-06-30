Festival Entre Rhône et Saône : une 5e édition record avec 38 000 participants

Malgré la canicule, la cinquième édition du festival Entre Rhône et Saône a rassemblé près de 38 000 personnes à Lyon. La Ville se félicite d’une fréquentation record pour plusieurs animations emblématiques du week-end.

La Ville de Lyon affiche sa satisfaction après la cinquième édition du festival Entre Rhône et Saône, organisée du 26 au 28 juin.

Près de 38 000 personnes ont participé aux différentes animations proposées au fil du week-end, un niveau de fréquentation qui confirme le succès grandissant de cet événement consacré aux deux fleuves lyonnais.

Pendant trois jours, les Lyonnais ont pu profiter de plus de 200 animations gratuites mêlant spectacles, activités nautiques, découvertes de la biodiversité, balades fluviales, ateliers pédagogiques et espaces festifs.

Selon la municipalité, 93 % des animations nécessitant une inscription ont affiché complet malgré des températures particulièrement élevées.

Le spectacle Dragon Time a constitué l’un des temps forts du festival. Près de 7 000 personnes y ont assisté vendredi soir et jusqu’à 10 000 le samedi, établissant un nouveau record de fréquentation.

Autre succès notable : la baignade dérivante dans le Rhône. Cette animation a réuni près de 1 200 participants dimanche, soit plus du double de l’édition précédente.

Sur un parcours d’environ 400 mètres, les baigneurs se laissent porter par le courant du fleuve dans une activité devenue l’un des symboles du festival.

Guinguettes et pique-nique géant au rendez-vous

Les guinguettes installées dans le secteur de la Guillotière ont accueilli environ 6 000 visiteurs chaque soir.

Le grand pique-nique festif a quant à lui réuni près de 2 500 participants autour de longues tablées décorées avec près de 500 kilos de fruits et légumes.

Parmi les autres chiffres marquants de cette édition :

• 1 000 participants aux balades en bateau ;

• 375 baptêmes de plongée à la piscine du Rhône, un record pour l’événement.

Un volet environnemental mis en avant

La Ville met également en avant les résultats obtenus en matière de réduction des déchets.

Grâce au dispositif Cubdo, plus de 9 000 bouteilles en plastique auraient été évitées durant le festival. Plus de 4 500 contenants réutilisables ont également été utilisés sur les différents espaces de restauration.

Dans un communiqué, le maire de Lyon, Grégory Doucet, s’est félicité de cette fréquentation malgré les conditions météorologiques : "Cette édition a démontré la capacité de la Ville à proposer des événements populaires, adaptés aux conditions climatiques. Une fois encore, le festival a rencontré son public."

La municipalité donne d’ores et déjà rendez-vous aux Lyonnais pour une sixième édition en 2027.