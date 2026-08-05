Depuis 42 ans, ce village du Rhône crée un spectacle qui attire plus de monde que sa population

Par La rédaction

Depuis plus de quarante ans, le Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut transforme les ruines médiévales de Rochefort en immense théâtre à ciel ouvert. Portée par des centaines de bénévoles, cette aventure culturelle unique revient du 10 au 14 août avec une création originale baptisée La Louve Céleste.

Quand la nuit tombe sur les Monts du Lyonnais, le site de Rochefort change de visage. Les derniers rayons du soleil s’effacent derrière les collines, les gradins se remplissent lentement et les équipes s’activent une ultime fois en coulisses. Puis les projecteurs s’allument, la musique s’élève et le décor prend vie. Pendant près de deux heures, les spectateurs quittent le quotidien pour plonger dans un univers entièrement imaginé et créé par les habitants du territoire.

Depuis sa création en 1984 à l’initiative de la MJC de Saint-Martin-en-Haut, le Son & Lumière est devenu l’un des rendez-vous culturels les plus emblématiques de l’été dans le Rhône. Une longévité remarquable dans un secteur où les manifestations peinent souvent à se renouveler.

Son originalité tient d’abord à son modèle. Ici, aucun producteur national ni troupe professionnelle de passage. Tout repose sur l’implication de plus de 400 bénévoles. Comédiens, costumières, maquilleurs, techniciens, régisseurs, constructeurs de décors ou encore équipes d’accueil participent à une aventure collective qui mobilise le village et bien au-delà.

Chaque année, le spectacle est entièrement réinventé. Une dizaine de scénaristes bénévoles imaginent une histoire originale, ses personnages, ses dialogues et son univers. À partir de cette page blanche, des dizaines d’autres bénévoles prennent le relais pour donner corps au projet.

Dans un atelier installé route d’Yzeron, une trentaine de couturières confectionnent près de 250 costumes. À quelques kilomètres de là, une cinquantaine de bénévoles fabriquent décors et accessoires. Les répétitions s’enchaînent pendant plusieurs mois avant les représentations estivales.

Cette mobilisation exceptionnelle trouve son public. Chaque édition attire environ 4 700 spectateurs, soit davantage que la population de Saint-Martin-en-Haut elle-même. Une performance pour un événement organisé au cœur d’un territoire rural, loin des grandes métropoles culturelles.

Le Son & Lumière a également su préserver son accessibilité. Depuis 2023, la billetterie repose sur un système de "prix conscient". Les spectateurs choisissent eux-mêmes leur tarif parmi trois propositions pour les adultes, tandis que les enfants bénéficient de réductions et que les moins de six ans entrent gratuitement.

Au fil des décennies, l’événement est devenu bien plus qu’un spectacle. Il constitue un véritable marqueur identitaire pour les Monts du Lyonnais, un moment où plusieurs générations se retrouvent autour d’un projet commun. Dans une époque où le bénévolat peine parfois à se renouveler, le Son & Lumière continue de démontrer la force du collectif et la capacité d’un territoire à fabriquer son propre imaginaire.

Quarante-deux ans après ses débuts, la formule semble intacte : raconter une histoire, faire rêver plusieurs milliers de personnes et rappeler qu’au-delà du spectacle, c’est avant tout une aventure humaine qui se joue chaque été à Rochefort.