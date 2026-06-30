Les premières dégustations sont tombées : le Beaujolais 2025 crée déjà l’attente

Marquée par des épisodes climatiques extrêmes, l’année viticole 2025 n’a pas épargné les vignerons du Beaujolais. Si les volumes s’annoncent historiquement faibles, les premiers dégustateurs saluent déjà des vins concentrés, élégants et taillés pour la garde.

Après une campagne viticole semée d’embûches, les professionnels du Beaujolais affichent un optimisme prudent mais réel.

Dans un communiqué, Inter Beaujolais décrit un millésime 2025 "petit par la quantité, grand par la qualité", forgé par une succession d’aléas climatiques qui ont fortement réduit les rendements tout en favorisant la concentration des raisins.

L’année avait pourtant débuté sous de bons auspices.

Après un hiver relativement frais et un début de printemps proche des normales saisonnières, le mois d’avril, chaud et pluvieux, a favorisé un développement rapide de la vigne. La floraison est ainsi apparue avec environ une semaine d’avance par rapport à 2024.

Mais la suite de la saison s’est révélée beaucoup plus compliquée.

Les vignerons ont dû affronter des températures dépassant localement les 35°C dès le printemps, de fortes pluies début juin et plusieurs épisodes de grêle qui ont touché certaines parcelles du nord et du sud du vignoble.

La chaleur et la sécheresse qui ont suivi ont toutefois permis de limiter le développement des maladies et de préserver un état sanitaire satisfaisant des vignes.

Des vendanges parmi les plus précoces

Conséquence directe de ces conditions météorologiques, les vendanges ont démarré très tôt.

Les premiers raisins destinés aux Beaujolais blancs ont été récoltés dès le 23 août, suivis deux jours plus tard par les cépages rouges.

La récolte s’est déroulée en deux séquences distinctes : une première sous des températures élevées, puis une seconde dans des conditions plus fraîches et humides jusqu’à la mi-septembre.

Selon Bertrand Chatelet, œnologue à la SICAREX Beaujolais, cette alternance a contribué à façonner des profils de vins complémentaires.

Des vins concentrés et équilibrés

Si les volumes sont en baisse, la qualité semble au rendez-vous.

Les baies, plus petites que d’ordinaire, ont développé une forte concentration en sucres et en composés aromatiques. Les premières dégustations révèlent des vins à la robe soutenue, dotés d’une belle structure et d’un équilibre préservé malgré les fortes chaleurs.

Les arômes caractéristiques du gamay se retrouvent pleinement dans les cuvées : cerise, violette, pivoine et notes d’épices douces.

Les tanins sont décrits comme présents mais élégants, laissant entrevoir un bon potentiel de vieillissement.

Les premières cuvées sont déjà accessibles à la dégustation, mais les professionnels estiment que ce millésime exprimera tout son potentiel après plusieurs années de cave.

Certains vins pourraient ainsi évoluer favorablement pendant cinq ans ou davantage.

Entre faibles rendements et qualité remarquable, le millésime 2025 pourrait finalement rejoindre la liste des grandes années du Beaujolais, celles qui naissent souvent dans les conditions les plus difficiles.