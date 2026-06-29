JO d’hiver 2030 : Lyon accueillera le hockey, le curling et le patinage artistique

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030 a officialisé ce lundi la répartition des sites de compétition. Lyon hébergera plusieurs épreuves majeures de glace, confirmant ainsi son rôle central dans l’organisation des Jeux d’hiver.

La Métropole de Lyon sera bien l’un des principaux pôles urbains des Jeux olympiques d’hiver de 2030.

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030 a dévoilé ce lundi la cartographie des sites retenus pour accueillir les différentes disciplines. Plusieurs équipements lyonnais ont été sélectionnés pour recevoir les compétitions de glace.

La Halle Tony Garnier, la LDLC Arena et Eurexpo accueilleront plusieurs épreuves olympiques.

Les matchs de hockey sur glace, les compétitions de curling ainsi que les épreuves de patinage artistique et de short-track se dérouleront dans l’agglomération lyonnaise.

Eurexpo sera également mobilisé lors des Jeux paralympiques d’hiver pour accueillir certaines compétitions de para-sports sur glace.

Une étape importante pour Alpes 2030

Cette annonce marque une nouvelle avancée dans la préparation de l’événement, attribué aux Alpes françaises.

Le président du Comité d’organisation, Edgar Grospiron, s’est félicité de cette étape dans la structuration du projet.

Selon lui, les prochaines semaines permettront de finaliser avec les différentes instances sportives internationales les derniers arbitrages concernant l’attribution définitive des disciplines et l’organisation opérationnelle des Jeux.

Si les épreuves de montagne seront réparties dans les stations alpines, Lyon s’impose comme la principale ville hôte pour les sports de glace.

Le choix de la LDLC Arena, de la Halle Tony Garnier et d’Eurexpo repose notamment sur leur capacité d’accueil, leurs infrastructures existantes et leur accessibilité.

Cette désignation conforte également la place de la métropole lyonnaise dans un projet qui entend limiter les nouvelles constructions et s’appuyer prioritairement sur des équipements déjà disponibles, conformément à l’ambition affichée de Jeux plus durables.

Avec l’accueil de disciplines parmi les plus populaires du programme olympique, Lyon devrait ainsi devenir l’un des principaux centres d’animation des Jeux d’hiver 2030.