OL : Michele Kang promet une reconstruction durable après le maintien du club en Ligue 1

Quelques minutes après la décision de la DNCG de maintenir l’Olympique lyonnais en Ligue 1 avec un encadrement de sa masse salariale, Michele Kang et Michael Gerlinger ont affiché leur confiance pour l’avenir. La nouvelle actionnaire majoritaire promet une restructuration financière de long terme sans renoncer aux ambitions sportives du club.

L’Olympique lyonnais connaît désormais son avenir immédiat.

Après la décision de la DNCG de maintenir le club en Ligue 1 tout en encadrant sa masse salariale, Michele Kang et Michael Gerlinger se sont exprimés ce vendredi lors d’une conférence de presse destinée à rassurer supporters et partenaires.

Devenue officiellement actionnaire majoritaire de l’OL, Michele Kang a qualifié cette période de "moment historique".

La dirigeante américaine a reconnu l’ampleur de la tâche qui l’attend.

"Cela a été sans aucun doute le plus grand défi de ma vie personnelle et professionnelle", a-t-elle déclaré.

Elle a également confirmé qu’elle conserverait la présidence du club et entendait désormais concentrer ses efforts sur la reconstruction de l’institution lyonnaise.

Une restructuration sur plusieurs années

La nouvelle patronne de l’OL a détaillé les grands axes de sa feuille de route.

Parmi les priorités figurent la restructuration financière du club et la mise en place d’un modèle économique durable.

Michele Kang souhaite également renforcer les performances sportives de l’équipe première tout en poursuivant le développement du centre de formation lyonnais.

Malgré les contraintes imposées par la DNCG, elle s’est dite "très confiante dans l’avenir" du club.

Directeur général de l’OL, Michael Gerlinger a assuré que la stratégie sportive engagée ces derniers mois serait maintenue.

Le dirigeant a notamment salué le travail réalisé par le directeur sportif Matthieu Louis-Jean autour du recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel.

Malgré le contexte financier délicat, les ambitions sportives restent élevées.

Michael Gerlinger a confirmé que l’objectif demeurait une qualification européenne, comme lors de la saison écoulée.

Maintenu en Ligue 1 mais sous surveillance financière, l’OL ouvre ainsi un nouveau chapitre de son histoire sous la direction de Michele Kang, avec l’objectif affiché de retrouver progressivement sa stabilité économique et son rang sportif.