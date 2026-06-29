TCL : la CGT alerte après une multiplication des malaises liés à la canicule sur le réseau de bus

Alors que l’agglomération lyonnaise traverse un épisode de forte chaleur, la CGT Bus et Trolleybus des TCL dénonce une dégradation des conditions de transport et de travail. Le syndicat affirme que plusieurs dizaines de malaises ont été recensés parmi les conducteurs et les voyageurs et réclame des mesures d’urgence.

La canicule continue de peser sur le fonctionnement des transports en commun lyonnais.

La CGT Bus et Trolleybus des TCL affirme que "plusieurs dizaines de conducteurs et de voyageurs" ont été victimes de malaises ces derniers jours sur le réseau exploité par Keolis Lyon.

Selon le syndicat, les fortes chaleurs ont mis en évidence plusieurs difficultés structurelles du réseau.

La CGT évoque notamment un manque de conducteurs et de véhicules disponibles, aggravé par plus de 400 pannes de climatisation recensées en quelques jours.

Pour l’organisation syndicale, cette situation aurait entraîné des suppressions de services, des temps d’attente allongés aux arrêts et une surcharge de certains bus, augmentant l’inconfort des voyageurs et la pénibilité du travail des conducteurs.

Des conditions de travail dénoncées

Le syndicat estime que les équipes d’exploitation ont dû faire face à une pression accrue durant cet épisode caniculaire.

Selon la CGT, les températures élevées à l’intérieur de certains véhicules auraient contribué à la multiplication des malaises signalés ces derniers jours.

L’organisation considère que les épisodes de fortes chaleurs sont désormais prévisibles et reproche à Keolis Lyon ainsi qu’à SYTRAL Mobilités un manque d’anticipation.

Face à cette situation, la CGT demande la mise en œuvre rapide de plusieurs mesures.

Parmi les revendications figurent l’aménagement des horaires de travail, la création de pauses supplémentaires dans des locaux climatisés, la mise en place d’équipes de relève pour les conducteurs ainsi que le renforcement des effectifs de maintenance.

Le syndicat réclame également le retrait temporaire des véhicules dont la température intérieure dépasserait 30 degrés ainsi que la distribution d’eau potable, de brumisateurs et de gilets rafraîchissants aux salariés exposés.

Dans son communiqué, la CGT appelle Keolis Lyon et SYTRAL Mobilités à agir rapidement.

Le syndicat juge "inacceptable" que salariés et voyageurs subissent les conséquences des fortes chaleurs et estime que la situation aurait pu être mieux anticipée.

L’organisation conclut en demandant la mise en place de mesures immédiates afin de garantir la sécurité des usagers et des personnels "avant qu’un drame ne survienne".