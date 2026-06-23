Lyon : ce pont emprunté par 11 000 personnes va être partiellement fermé tout l’été

La Métropole de Lyon lance un important chantier de maintenance sur le pont de la Feuillée. L’ouvrage, qui relie le Vieux Lyon aux pentes de la Croix-Rousse, fera l’objet de travaux de sécurisation jusqu’à la fin de l’été, avec plusieurs restrictions de circulation à prévoir.

Nouvelle période de travaux en perspective pour les usagers du centre-ville lyonnais.

La Métropole de Lyon a engagé un chantier de maintenance sur le pont de la Feuillée, l’un des principaux franchissements de la Saône entre les quais Saint-Paul et l’Hôtel de Ville. Construite en 1950, cette infrastructure fait l’objet d’une intervention destinée à traiter des désordres constatés lors des dernières inspections techniques.

Les contrôles réalisés sur l’ouvrage ont mis en évidence des défauts d’étanchéité au niveau des joints de chaussée et des trottoirs.

Ces infiltrations ont progressivement entraîné une corrosion de la charpente métallique située sous le tablier du pont. La Métropole estime donc nécessaire d’intervenir afin de garantir la sécurité des usagers et la pérennité de l’ouvrage.

Des clichés diffusés par la collectivité montrent notamment plusieurs zones touchées par une corrosion avancée.

Un chantier sous haute contrainte

Les travaux présentent plusieurs difficultés techniques.

Le pont supporte notamment les lignes aériennes du réseau de trolleybus lyonnais ainsi que de nombreux réseaux souterrains d’eau, de gaz, d’électricité et de télécommunications. La proximité immédiate de la Saône impose également des précautions particulières pour préserver la navigation.

Autre contrainte : la présence de plomb dans d’anciennes couches de peinture. Pour limiter tout risque sanitaire, un échafaudage suspendu et entièrement bâché a été installé sous l’ouvrage afin de confiner les opérations.

Tout au long du mois de juillet, les entreprises mandatées procéderont à plusieurs interventions :

• remplacement des joints de chaussée et de trottoir ;

• reprise de l’étanchéité ;

• pose d’un nouvel enrobé ;

• traitement anticorrosion de certaines parties de la structure métallique.

Circulation perturbée jusqu’à la fin de l’été

Pendant toute la durée du chantier, la circulation automobile sera maintenue dans le sens Saint-Paul vers Hôtel de Ville.

En revanche, le sens Hôtel de Ville vers Saint-Paul sera totalement fermé. Des itinéraires de déviation seront mis en place via le pont Koenig et le pont Maréchal-Juin.

Des fermetures complètes de nuit sont également prévues entre 22 heures et 5 heures les 2, 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 juillet.

Les cheminements piétons et cyclables resteront accessibles durant toute l’opération.

Long de 97 mètres et large de 16 mètres, le pont de la Feuillée constitue l’un des passages les plus fréquentés du centre-ville. Selon la Métropole, près de 11 000 usagers l’empruntent quotidiennement, tous modes de déplacement confondus.

La collectivité a choisi de réaliser ces travaux durant la période estivale afin de profiter de la baisse du trafic liée aux vacances scolaires et de limiter l’impact sur les déplacements dans l’agglomération lyonnaise.