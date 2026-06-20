Amixem ouvre son premier restaurant à Lyon : un fast-food de burgers en plein centre-ville

Le youtubeur Amixem va inaugurer début juillet son premier restaurant physique à Lyon. Baptisé Starsmash, l’établissement spécialisé dans les smash burgers prendra la place de l’ancien Ramen Shop, rue du Palais-Grillet.

Un nouveau nom de l’influence débarque dans la restauration lyonnaise.

Après avoir conquis des millions d’abonnés sur YouTube, Amixem s’apprête à ouvrir son premier restaurant physique à Lyon. L’établissement, baptisé Starsmash, ouvrira ses portes début juillet au 10 rue du Palais-Grillet, dans le 2e arrondissement, à l’emplacement de l’ancienne enseigne Ramen Shop.

Déjà connue via la livraison à domicile, la marque Starsmash franchit ainsi une nouvelle étape avec cette première implantation en dur.

À la carte, les clients retrouveront principalement des smash burgers, ces hamburgers dont le steak est écrasé sur la plaque de cuisson pour obtenir une viande plus croustillante. L’enseigne proposera également des nuggets revisités, commercialisés sous le nom de Space Nuggets.

Derrière ce lancement se trouve Taster⁠, société spécialisée dans le développement de concepts de restauration associés à des créateurs de contenu.

L’entreprise a déjà collaboré avec plusieurs personnalités du web et de la gastronomie, notamment autour des marques Pepe Chicken ou Sheesh. Son modèle consiste à s’appuyer sur la notoriété et la communauté d’influenceurs pour développer des enseignes ensuite exploitées par des franchisés.

Reste à savoir si la notoriété d’Amixem, qui a passé une partie de sa vie entre Rhône et Saône, et le succès rencontré en livraison permettront à Starsmash de se faire une place dans un marché lyonnais particulièrement concurrentiel.