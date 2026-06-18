Rugby : Lyon décroche les demi-finales du Top 14 en 2028

La Ligue nationale de rugby a choisi la Métropole de Lyon pour accueillir les demi-finales du Top 14 en 2028. Les deux rencontres se joueront au Groupama Stadium, qui retrouvera ainsi l’un des grands rendez-vous du rugby français.

La Métropole de Lyon a remporté son pari. Réunie ce jeudi, la Ligue nationale de rugby (LNR) a retenu la candidature lyonnaise pour l’organisation des demi-finales du Top 14 en 2028.

Les deux affiches du dernier carré du championnat de France se dérouleront au Groupama Stadium de Décines-Charpieu, une enceinte désormais habituée aux grands événements ovales.

Cette désignation récompense une candidature portée conjointement par la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et OL Groupe. Le dossier avait été officiellement déposé au printemps auprès de la LNR.

Lyon n’en est pas à son coup d’essai. La métropole avait déjà accueilli les demi-finales du Top 14 à plusieurs reprises ces dernières années, notamment en 2017, 2018, 2024 et 2025. Le territoire s’était également illustré lors de la Coupe du monde de rugby 2023 avec plusieurs rencontres organisées au Groupama Stadium.

Pour les collectivités locales, l’enjeu dépasse largement le cadre sportif. L’événement doit permettre d’attirer plusieurs dizaines de milliers de supporters et générer des retombées économiques importantes pour l’agglomération.

La préparation de ce week-end de compétition sera désormais engagée avec les différents partenaires institutionnels et sportifs afin d’organiser ce qui s’annonce comme l’un des temps forts du rugby français en 2028.