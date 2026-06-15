Lyon Street Food Festival : record battu pour les 10 ans avec 47 000 visiteurs aux Grandes Locos

L’édition anniversaire du Lyon Street Food Festival a attiré les foules. Organisé de jeudi à dimanche à La Mulatière, l’événement revendique une fréquentation record et met en avant une organisation repensée pour fluidifier l’expérience du public.

Le Lyon Street Food Festival a célébré ses dix ans en grande pompe. Dans un communiqué publié ce lundi 15 juin, les organisateurs annoncent avoir enregistré 47 000 visiteurs sur l’ensemble de l’événement, organisé du 11 au 14 juin aux Grandes Locos, à La Mulatière.

Une affluence présentée comme historique pour ce rendez-vous devenu incontournable de la scène lyonnaise, mêlant gastronomie, musique et animations culturelles.

Pour cette édition anniversaire, le festival avait revu l’organisation de son site afin de fluidifier les déplacements du public. Les équipes mettent en avant une nouvelle configuration pensée pour mieux répartir les flux, limiter les files d’attente et rendre les espaces plus lisibles pour les festivaliers.

Selon les organisateurs, cette réorganisation aurait permis de maintenir une expérience immersive malgré la forte fréquentation.

Côté programmation, le festival revendique avoir pleinement assumé son identité autour du trio "food, culture et musique". Parmi les animations les plus suivies figurent les ateliers participatifs, le Comedy Club, l’Urban Stage ou encore la scène de catch, devenue l’un des marqueurs de l’événement.

La partie musicale a également attiré du monde, notamment lors du concert de Pony Pony Run Run, qui aurait réuni une foule particulièrement dense devant la scène principale.

Dans leur bilan, les organisateurs insistent aussi sur la diversité du public accueilli, entre familles, étudiants, amateurs de cuisine et passionnés de musique. Dix ans après sa création, le fondateur Émeric Richard salue une édition qui, selon lui, a pleinement répondu à l’ambition initiale du festival : faire se rencontrer les publics autour d’une même table.