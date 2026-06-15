Open Sopra Steria : David Jorda Sanchis sacré à Lyon, Félix Balshaw tombe les armes à la main

L’édition anniversaire de l’Open Sopra Steria a rendu son verdict ce dimanche 14 juin au Tennis Club de Lyon. L’Espagnol David Jorda Sanchis s’est imposé en finale face à la révélation française Félix Balshaw, auteur d’un parcours remarqué.

Le trophée s’envole vers l’Espagne. Ce dimanche 14 juin, David Jorda Sanchis a remporté la 10e édition de l’Open Sopra Steria, disputée au Tennis Club de Lyon, à Villeurbanne.

En finale, l’Espagnol de 32 ans a pris le dessus sur le Français Félix Balshaw en deux manches (6-4, 7-6), au terme d’un match disputé devant le public lyonnais. Un succès d’autant plus symbolique pour le joueur ibérique qu’il intervient… le jour de son anniversaire.

Face à lui, le jeune Français de 19 ans, classé 412e mondial, n’a pas démérité mais s’est heurté à l’expérience de son adversaire, aujourd’hui 258e à l’ATP. Malgré la défaite, Félix Balshaw quitte Lyon avec une visibilité nouvelle après un parcours convaincant dans ce tournoi challenger de référence sur terre battue.

À l’image de Moïse Kouamé, finalement forfait en raison d’une blessure, le jeune tricolore aura marqué cette édition par sa fraîcheur et son audace. Un nom à surveiller de près dans les prochaines années sur le circuit.