Où regarder les matchs de la Coupe du Monde 2026 à Lyon ? Nos 5 spots à tester absolument

La Coupe du Monde 2026 approche et avec elle, les éternelles questions : où regarder les matchs à Lyon ? Entre ambiance de supporters, écrans bien placés, bières fraîches et food généreuse, certains lieux promettent déjà de devenir les QG des soirées foot. Que vous soyez fan absolu des Bleus ou simplement amateur de belles ambiances, voici 5 adresses lyonnaises où vibrer pendant le Mondial.

Le Flan’ Ruin Pub : l’ambiance pub parfaite pour vibrer devant un match Pour celles et ceux qui aiment vivre les matchs dans une ambiance conviviale, festive et sans prise de tête, Le Flan’ Ruin Pub coche toutes les cases du parfait QG de supporters. Ici, on vient autant pour l’atmosphère chaleureuse que pour la retransmission sportive : grands matchs, pintes entre amis et réactions collectives à chaque but rythment les soirées. (Lire la suite sur Lyon Restaurant)