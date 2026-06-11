Lyon : un pâtissier va tenter le record du monde de la plus grande tarte à la praline

Un défi XXL s’annonce à la Croix-Rousse. Le pâtissier lyonnais Thomas Dura tentera, le 4 juillet prochain lors du Poussineau Festival, de réaliser la plus grande tarte à la praline du monde avec une création circulaire de 4 mètres de diamètre.

La tarte à la praline va voir les choses en grand à Lyon.

Le samedi 4 juillet, à l’occasion du Poussineau Festival, le pâtissier-chocolatier Thomas Dura tentera de battre le record du monde de la plus grande tarte à la praline, avec une création monumentale de 4 mètres de diamètre, installée place de la Croix-Rousse.

Récompensé en 2025 au Mondial de la Praline, dans la catégorie tarte à la praline, Thomas Dura s’est imposé comme l’un des spécialistes lyonnais de cette pâtisserie emblématique.

Sa recette, inspirée d’une rosace du vitrail de la cathédrale Saint-Jean, avait séduit le jury par son équilibre entre technicité, esthétique et gourmandise. Pour ce nouveau défi, il ambitionne de reproduire ce motif signature sur une version géante.

600 kilos d’ingrédients et près de 2 500 parts

Les chiffres annoncés donnent le vertige :

• 4 mètres de diamètre,

• plus de 600 kg de matières premières,

• 300 kg de pralines maison,

• 250 kg de crème,

• 150 kg de pâte sucrée,

• 95 plaques de pâtisserie à assembler sur place,

• 152 éléments composant la tarte,

• et 2 475 parts prévues.

Le tout nécessitera plus de 90 heures de préparation en laboratoire avant un assemblage en direct devant le public.

Le montage débutera à 13h30 sur la place de la Croix-Rousse. La tarte entièrement assemblée sera dévoilée à 15h30, avant d’être mesurée par un huissier chargé de valider les preuves du record. Le dossier sera ensuite transmis au Guinness World Records, déjà informé de la tentative.

Le précédent record connu avait été établi dans la région roannaise par la Maison Vigier, avec une tarte rectangulaire d’environ 300 parts. Thomas Dura vise cette fois près de 2 500 parts.

Cette tentative spectaculaire s’inscrira dans la 4e édition du Poussineau Festival, événement artistique gratuit créé autour du commerce historique Poussineau Musique, fondé en 1902.

Concerts, DJ sets, street-art, tatouage, sérigraphie et restauration animeront plusieurs lieux du quartier entre 14 heures et minuit, avec notamment des concerts gratuits en soirée sur la grande scène de la place de la Croix-Rousse.