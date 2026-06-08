Grève illimitée annoncée dans les bureaux de poste de Bron : des perturbations redoutées cette semaine

Le syndicat SUD Poste Rhône Ain appelle à une grève illimitée à partir de ce lundi 8 juin dans les bureaux de poste du secteur de Bron. En cause : un projet de fusion avec le secteur de Genas, vivement contesté par les agents.

Des perturbations pourraient toucher les usagers de La Poste dans l’est lyonnais dès ce début de semaine. Le syndicat SUD Poste Rhône Ain a déposé un préavis de grève reconductible à compter du lundi 8 juin, visant l’ensemble des salariés des bureaux de poste du secteur de Bron.

Au cœur du conflit, un projet de rapprochement entre les secteurs de Bron et de Genas. Une réorganisation que le syndicat affirme combattre depuis plusieurs mois, dénonçant une décision prise "unilatéralement" par la direction de La Poste.

Selon SUD, cette fusion pourrait entraîner une dégradation des conditions de travail des agents, avec des conséquences sur leur santé et leur sécurité, mais aussi sur la qualité du service rendu au public.

Une réorganisation dénoncée

Le syndicat estime que ce projet s’inscrit dans une transformation plus large de l’entreprise, marquée par des regroupements de services, des fermetures de bureaux et une réduction progressive des opérations bancaires à vocation sociale.

SUD Poste Rhône Ain s’inquiète notamment d’un éloignement du service public de proximité. Dans son communiqué, l’organisation syndicale juge que la transformation progressive des bureaux de poste en structures davantage orientées vers les activités bancaires pourrait fragiliser certains usagers, notamment les personnes âgées, isolées ou en situation de précarité.

Le syndicat alerte également sur la suppression de postes et une hausse des missions confiées aux agents, dans un contexte de conditions de travail jugées plus difficiles.

Parmi ses revendications, SUD demande l’abandon du projet de fusion entre Bron et Genas, une révision de l’organisation du travail avec davantage d’effectifs, ainsi que le remplacement systématique des agents absents.

Un rassemblement est prévu ce lundi à partir de 9 heures devant le bureau de poste principal de Bron, situé rue de Verdun.