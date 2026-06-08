ZTL à Lyon : une large majorité favorable au maintien de la rue Grenette piétonne, selon la concertation de la Ville

La concertation lancée par la Ville de Lyon sur l’avenir de la Zone à trafic limité (ZTL) en Presqu’île livre un résultat favorable aux choix portés par la majorité écologiste. Plus de sept participants sur dix soutiennent le maintien de la rue Grenette sans voitures.

Un argument de poids pour Grégory Doucet. Ce lundi, le maire écologiste de Lyon a présenté les conclusions de la concertation citoyenne menée sur l’avenir de la Zone à trafic limité (ZTL) en Presqu’île, et plus particulièrement sur le devenir de la rue Grenette.

Selon les résultats communiqués par la municipalité, 72 % des participants se disent favorables au maintien de cette artère sans circulation automobile. Dans le détail, près de 12 000 répondants se déclarent même "très favorables", tandis que 27 % expriment une opposition au dispositif.

La Ville met également en avant l’ampleur de la participation, avec 17 424 contributions enregistrées. "Jamais une concertation n’a suscité autant de réponses", se félicite la municipalité, qui y voit un signal fort autour des transformations engagées en Presqu’île.

Des résultats toutefois à relativiser

Si la majorité municipale s’appuie sur ces chiffres pour conforter sa stratégie, la portée de cette consultation reste limitée. L’avis rendu n’a qu’une valeur consultative et, surtout, le dispositif était ouvert à tous, sans restriction géographique stricte, permettant théoriquement à toute personne extérieure au territoire de participer.

Parmi les habitants directement concernés, le soutien apparaît néanmoins majoritaire. La Ville affirme que 76 % des répondants du 1er arrondissement se disent favorables au maintien de la rue Grenette piétonne, contre 66 % dans le 2e arrondissement.

Les aménagements récents de la Presqu’île — végétalisation, mobilier urbain et requalification des espaces — recueilleraient également un accueil favorable, avec 68 % d’avis positifs parmi les habitants de la Métropole de Lyon.

Fort de ces résultats, Grégory Doucet invite désormais la Métropole de Lyon à en tenir compte dans les décisions à venir. « Rouvrir cet axe aux voitures serait aller contre les usages réels et contre l’avis largement exprimé des habitants », estime le maire de Lyon.

La municipalité assure vouloir poursuivre sa transformation du centre-ville, défendant une Presqu’île "plus accessible, plus respirable et plus sûre pour tous".