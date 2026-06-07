Villeurbanne : après une nouvelle fusillade, le préfet renforce la présence policière avec des CRS

Deux hommes ont été blessés par balles dans la nuit de samedi à dimanche à Villeurbanne, près d’un point de deal du quartier Tolstoï-Grandclément. Le pronostic vital de l’une des victimes est engagé. Face à cette nouvelle flambée de violence, le préfet du Rhône annonce un renfort immédiat des forces de l’ordre.

La violence liée au trafic de stupéfiants continue de secouer la métropole lyonnaise.

Une nouvelle fusillade a éclaté dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juin à Villeurbanne, dans un secteur connu pour les tensions entre réseaux de deal.

Peu après minuit, des tirs ont retenti dans le quartier Tolstoï-Grandclément, à hauteur du 9 rue Louis-Braille, où plusieurs personnes se trouvaient rassemblées à proximité d’un point de trafic de stupéfiants connu des services de police.

Selon les premiers éléments de l’enquête, deux individus circulant à trottinette se sont approchés du groupe.

L’un d’eux, armé, aurait alors ouvert le feu à plusieurs reprises, avant de prendre immédiatement la fuite avec son complice.

Deux hommes ont été atteints par les tirs.

L’une des victimes a été touchée à l’abdomen et son pronostic vital est engagé, selon une source sécuritaire. La seconde a été blessée à la cuisse.

Les deux hommes ont été pris en charge par les secours puis transportés à l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon.

Le préfet annonce des renforts de CRS

Une enquête de police a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette attaque et d’identifier les auteurs, toujours en fuite.

Face à cette nouvelle fusillade, le préfet du Rhône Étienne Guyot a pris contact avec le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael.

La préfecture a annoncé un renforcement immédiat de la présence policière dans le secteur, avec la mobilisation de CRS dès ce dimanche.

Cette nouvelle attaque armée intervient dans un contexte de fortes tensions et de rivalités territoriales autour des trafics de stupéfiants à Villeurbanne, déjà marquée ces derniers mois par plusieurs épisodes de violences similaires.