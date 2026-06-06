LOU Rugby : dernière à Gerland cette saison et anniversaire du stade face à Montpellier

Le LOU Rugby clôture sa saison ce samedi 6 juin face à Montpellier, dans un Matmut Stadium de Gerland en fête pour les 100 ans de l’enceinte. Entre hommage au passé et envie de rebondir après une saison décevante, les Lyonnais veulent bien finir.

Le décor sera chargé d’histoire pour le dernier rendez-vous de la saison du LOU Rugby.

Ce samedi soir (21h05), les Lyonnais accueillent Montpellier au Matmut Stadium de Gerland, à l’occasion d’un match particulier : le centenaire du stade lyonnais, inauguré il y a tout juste 100 ans.

Pour marquer cet anniversaire symbolique, le coup d’envoi sera donné par Sonny Anderson, figure emblématique de l’OL et du grand Gerland des années 2000.

Avant de devenir le théâtre des exploits de l’Olympique lyonnais, Gerland a accueilli de grands événements sportifs et culturels, du passage du pape Jean-Paul II aux concerts de Michael Jackson.

Depuis 2017, c’est désormais le LOU Rugby qui a investi les lieux. Un héritage fort que les joueurs lyonnais mesurent pleinement.

Cette soirée sera aussi marquée par deux caps symboliques : le 100e match professionnel d’Ethan Dumortier, pur produit du club, ainsi que la 200e apparition de Félix Lambey sous les couleurs du LOU.

"Stade mythique", ont reconnu les deux joueurs en conférence de presse, tout en rappelant que l’essentiel reste sportif.

Montpellier, un dernier gros test

Car la mission s’annonce relevée.

Le LOU reçoit un Montpellier dauphin du Top 14, particulièrement solide depuis le début de l’année 2026 avec seulement deux défaites concédées.

Félix Lambey décrit le MHR comme "l’une des meilleures équipes du championnat", particulièrement redoutable en mêlée.

Malgré la défaite à Toulouse le week-end dernier (39-31), les Lyonnais veulent s’appuyer sur une dynamique encourageante.

L’entraîneur Karim Ghezal assure avoir vu "beaucoup de petits signaux positifs", notamment dans le contenu proposé face au leader toulousain.

À Gerland, cent ans d’histoire seront célébrés. Mais pour le LOU, l’enjeu est aussi de commencer à écrire la suite.

Retrouvez Christian et Shalyn ce samedi au Matmut Stadium lors de l'avant-match !