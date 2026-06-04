Lyon Perrache : deux week-ends de fortes perturbations ferroviaires pour des travaux sur les voies

SNCF Réseau va interrompre les circulations ferroviaires à Lyon Perrache durant deux week-ends de juin pour poursuivre un vaste chantier de renouvellement des voies. Des adaptations sont à prévoir pour les voyageurs.

Les usagers du rail devront anticiper leurs déplacements à Lyon Perrache dans les prochaines semaines.

Dans le cadre d’un important chantier de modernisation ferroviaire, SNCF Réseau annonce deux opérations exceptionnelles qui entraîneront une interruption continue des circulations ferroviaires durant plusieurs jours en gare de Perrache.

Les coupures sont programmées :

• du vendredi 5 juin à 22h30 au lundi 8 juin à 5h30 ;

• du vendredi 19 juin à 22h30 au lundi 22 juin à 5h30.

Débutés le 27 avril, les travaux doivent se poursuivre jusqu’au 30 août 2026.

L’objectif est de renouveler les infrastructures ferroviaires en gare de Lyon Perrache, avec le remplacement des différents composants des voies : rails, traverses et ballast, afin de garantir la sécurité et la performance du réseau.

Le montant total du chantier s’élève à 5 millions d’euros, financés intégralement par SNCF Réseau.

Des interventions principalement réalisées de nuit

Depuis le lancement des opérations, les travaux sont majoritairement réalisés de nuit, entre 22h30 et 5h30, du lundi soir au samedi matin, afin de limiter l’impact sur le trafic.

Mais certaines interventions plus lourdes nécessitent une interruption prolongée des circulations, justifiant les deux week-ends de fermeture prévus en juin.

Des trajets à anticiper

SNCF Réseau invite les voyageurs à préparer leurs déplacements en amont et à consulter régulièrement les outils d’information voyageurs, applications et plateformes de réservation afin de vérifier les éventuelles modifications de circulation.

Ces opérations s’inscrivent dans le programme national de modernisation du réseau ferroviaire, destiné à renforcer la fiabilité et la sécurité du trafic autour du nœud ferroviaire lyonnais.