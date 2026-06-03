Corps retrouvé lesté dans la Saône près de Lyon : suicide ou homicide ? Une enquête ouverte

Le corps d’un homme a été découvert lundi 1er juin dans la Saône, à hauteur d’Albigny-sur-Saône. La victime, retrouvée avec un poids attaché au pied, fait l’objet d’investigations pour déterminer s’il s’agit d’un suicide ou d’un acte criminel.

Une découverte particulièrement troublante a eu lieu lundi soir dans le nord de la métropole lyonnaise.

Le corps d’un homme a été retrouvé dans la Saône, à hauteur d’Albigny-sur-Saône, après le signalement d’un kayakiste qui a aperçu une masse sombre flottant dans l’eau.

En s’approchant, ce dernier s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un corps humain et a immédiatement donné l’alerte.

Les gendarmes, accompagnés de plongeurs, sont intervenus pour récupérer la victime.

Selon les informations du Progrès, l’homme avait un poids fixé à un pied à l’aide d’une chaîne, un élément qui soulève de nombreuses interrogations sur les circonstances du décès.

À ce stade, les enquêteurs ignorent encore s’il s’agit d’un suicide ou d’un homicide maquillé.

Une autopsie attendue

L’identité de la victime n’a pas encore été officiellement communiquée.

Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances de cette mort. Les investigations devront notamment permettre d’examiner le parcours personnel de la victime et son entourage.

Une autopsie doit également être pratiquée afin de déterminer les causes exactes du décès et vérifier si l’homme est bien mort par noyade ou si d’autres éléments peuvent orienter les investigations vers une piste criminelle.