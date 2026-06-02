Cold case à Chassieu : le meurtre non élucidé de Christiane Commeau relancé dans “Appel à témoins” sur M6

Vingt-deux ans après la disparition et le meurtre de Christiane Commeau à Chassieu, l’affaire sera au cœur d’un numéro spécial d’Appel à témoins sur M6. De nouveaux éléments apparus en 2025 pourraient relancer ce cold case de l’est lyonnais.

L’un des plus anciens dossiers criminels non résolus de la région lyonnaise va connaître un nouveau coup de projecteur médiatique.

L’émission Appel à témoins, présentée par Julien Courbet sur M6, consacrera une partie de son numéro spécial du mardi 2 juin à 21h10 à l’affaire Christiane Commeau, un cold case remontant à 2004 à Chassieu, dans l’est lyonnais.

Le 22 octobre 2004, Christiane Commeau, 54 ans, serveuse dans un boulodrome de Chassieu, disparaît mystérieusement après avoir été enlevée dans le parking souterrain de sa résidence.

Pendant quatre mois, ses proches restent sans nouvelles. Son corps est finalement découvert par un élagueur, en lisière d’un bois situé à quelques kilomètres de son domicile. L’autopsie conclura à un homicide : la quinquagénaire a été tuée de deux balles dans la tête tirées avec une carabine de calibre 22 Long Rifle.

Malgré de nombreuses investigations, plusieurs pistes explorées et des années d’enquête, le meurtre n’a jamais été élucidé.

La petite-fille de la victime à l’origine de la démarche

C’est Kathleen, la petite-fille de Christiane Commeau, âgée de seulement six ans au moment des faits, qui a sollicité la production de l’émission dans l’espoir de relancer l’enquête et faire émerger de nouveaux témoignages.

Selon M6, cette émission anniversaire des cinq ans d’Appel à témoins permettra surtout de révéler des éléments inédits apparus récemment.

La chaîne évoque des indices "troublants et mystérieux" qui auraient émergé en 2025, laissant penser que le meurtrier pourrait être encore vivant et chercherait même à "narguer les enquêteurs".

La procureure du pôle cold case, Marie-Céline Lawrysz, doit intervenir au cours de l’émission pour dévoiler plusieurs éléments nouveaux susceptibles de faire avancer le dossier.

Parmi les zones d’ombre qui seront abordées : de possibles indices déposés récemment, le profil psychologique du suspect ou encore plusieurs hommes ayant gravité près du domicile de la victime au moment des faits.

Ce numéro spécial reviendra également sur d’autres affaires criminelles emblématiques, notamment celles de Xavier Dupont de Ligonnès et de la mort suspecte de Christian Abraham.

Comme lors des précédentes éditions, un numéro vert (0800 10 11 21) et une adresse mail seront ouverts pendant la diffusion afin de recueillir d’éventuels témoignages.