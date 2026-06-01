A42 : un été compliqué à l’est de Lyon, l’autoroute fermée plusieurs nuits et un week-end entier

Les automobilistes empruntant l’A42 devront anticiper leurs trajets cet été. D’importants travaux sur le pont de Croix-Luizet vont provoquer fermetures nocturnes, bretelles coupées et fortes perturbations entre Vaulx-en-Velin et Villeurbanne, jusqu’à mi-août.

Mieux vaut prévoir un peu de marge sur ses trajets estivaux.

À partir de la fin juillet, l’A42, principal axe reliant l’est lyonnais à l’agglomération, va connaître plusieurs semaines de circulation compliquée en raison d’un chantier de réparation du pont de Croix-Luizet, au-dessus du canal de Jonage.

Les interventions, menées par la Direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIR Centre-Est), s’étaleront du 27 juillet au 16 août, avec des conséquences importantes pour les automobilistes arrivant vers Lyon.

Un week-end noir annoncé sur l’A42

La perturbation la plus lourde est programmée en plein cœur du week-end du 15 août.

L’autoroute sera entièrement fermée dans le sens Genève → Lyon, à partir de la sortie Vaulx-en-Velin Village/Centre (n°1a), du vendredi 14 août à 21 heures jusqu’au dimanche 16 août à 16 heures.

Avant cela, deux fermetures nocturnes sont également prévues :

• dans la nuit du 27 au 28 juillet, de 21 h à 5 h ;

• puis dans celle du 13 au 14 août, aux mêmes horaires.

Pendant ces interruptions, les automobilistes devront contourner le secteur via Vaulx-en-Velin, Villeurbanne-La Doua puis le périphérique Laurent-Bonnevay.

Même lorsque l’autoroute restera ouverte, les conditions de circulation seront dégradées.

Entre le 28 juillet au matin et le 13 août au soir, la voie de droite sera neutralisée sur une portion de l’A42, entre les accès de Villeurbanne et la fin de l’autoroute.

Cette configuration entraînera aussi plusieurs restrictions d’accès, notamment la fermeture de certaines insertions depuis Vaulx-en-Velin, avenue du 8 Mai 1945 et rue Eugène-Pottier.

Autre conséquence : les automobilistes souhaitant rejoindre le périphérique nord depuis l’A42 devront modifier leur itinéraire, avec des déviations passant notamment par le pont du Roulet ou un demi-tour à Porte de la Doua pour les directions sud.

La DIR Centre-Est précise que le calendrier reste susceptible d’évoluer en fonction des conditions météo ou d’éventuels aléas techniques.