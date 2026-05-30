Le LOU résiste mais cède à Toulouse avant la dernière journée de Top 14

Malgré une prestation offensive intéressante, le LOU Rugby s’est incliné samedi sur la pelouse du Stade Toulousain (39-31). Les Lyonnais ont rivalisé par séquences, sans jamais réussir à faire vaciller le leader du championnat.

Le défi était immense et il n’a finalement pas été relevé.

En déplacement chez le leader du Top 14, ce samedi 30 mai, le LOU Rugby a livré une opposition courageuse mais insuffisante pour faire tomber Toulouse, qui s’est imposé 39 à 31 au terme d’un match rythmé.

La rencontre démarrait tambour battant avec un premier essai toulousain inscrit dès les premières minutes.

Loin de subir, les Lyonnais répondaient rapidement grâce à Bartholomé Sanson, permettant au LOU de rester au contact après la transformation de Martin Méliande.

Mieux encore, les hommes de Karim Ghezal prenaient un temps l’avantage au score, profitant d’une bonne entame offensive face à des Toulousains parfois bousculés.

Le scénario basculait progressivement en première période.

Réduits temporairement à quatorze après un carton jaune, les Lyonnais encaissaient plusieurs essais successifs face à la puissance du pack rouge et noir et à l’efficacité des lignes arrières toulousaines.

À la pause, le Stade Toulousain avait déjà creusé un premier écart, prenant le contrôle du match malgré la bonne résistance lyonnaise.

Un retour lyonnais vite refroidi

Au retour des vestiaires, le LOU retrouvait pourtant des couleurs.

Un essai inscrit après une belle séquence collective permettait aux visiteurs de revenir à portée et d’entretenir un temps le suspense.

Mais Toulouse répondait immédiatement, imposant à nouveau son rythme et sa maîtrise pour sécuriser un succès assorti du bonus offensif.

Un ultime essai lyonnais en fin de rencontre venait réduire l’addition sans changer l’issue de la partie.

Sans enjeu majeur au classement, le LOU Rugby conclura sa saison samedi prochain au Matmut Stadium de Gerland, avec la réception de Montpellier pour son dernier match de l’exercice 2025-2026.