OL Lyonnes écrase le Paris FC et termine sa saison avec un nouveau titre

Une semaine après la désillusion européenne face au FC Barcelone, OL Lyonnes a parfaitement rebondi en dominant largement le Paris FC (5-0), vendredi au Groupama Stadium, pour décrocher le titre de Première Ligue.

La réponse attendue est arrivée sans trembler.

Quelques jours après sa lourde défaite en finale de Ligue des champions, OL Lyonnes a conclu sa saison nationale de manière autoritaire en remportant la finale de Première Ligue face au Paris FC, ce vendredi 29 mai au Groupama Stadium.

Un succès net (5-0) qui vient confirmer la domination lyonnaise sur le football féminin français, malgré les interrogations soulevées par le nouveau format à play-offs censé resserrer les écarts.

Les Lyonnaises n’ont laissé aucun suspense s’installer.

Très vite, Tabitha Chawinga a donné le ton en ouvrant le score après un service de Lily Yohannes, trouvant l’ouverture d’une frappe précise dès le premier quart d’heure (1-0, 11e).

Quelques minutes plus tard, l’attaquante malawite récidivait pour faire le break (2-0, 16e), mettant déjà le Paris FC dans les cordes.

Avant même la demi-heure de jeu, Melchie Dumornay ajoutait sa touche personnelle avec une frappe lointaine spectaculaire venue se loger dans la lucarne (3-0, 22e).

Dumornay termine le travail

Au retour des vestiaires, Lyon a continué de maîtriser les débats.

Déjà très en vue, Melchie Dumornay, élue meilleure joueuse du championnat, s’est offert un doublé à l’heure de jeu (4-0) avant de conclure son récital personnel en toute fin de rencontre pour signer un triplé (5-0, 89e).

Face à un Paris FC dépassé, les joueuses de Jonatan Giráldez ont ainsi transformé cette finale en démonstration.

Ce dernier rendez-vous de la saison avait aussi un parfum d’adieux pour certaines cadres du groupe.

Très émue au coup de sifflet final, Lindsey Heaps disputait notamment son dernier match sous les couleurs lyonnaises.

Après cette ultime sortie réussie, place désormais à la trêve et à la fenêtre internationale pour les Fenottes, qui terminent l’exercice avec un nouveau trophée national malgré la frustration européenne.