Mini World Lyon fête ses 10 ans : le parc casse les prix pendant 10 jours

Pour célébrer ses dix ans, Mini World Lyon lance une opération anniversaire à tarif réduit. Du 3 au 14 juin, le plus grand parc de miniatures animées de France proposera un billet unique à 10 euros pour tous les visiteurs.

Un anniversaire sous le signe de l’accessibilité.

Installé au Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, Mini World Lyon célébrera en juin ses 10 ans d’existence avec une offre spéciale destinée à attirer un large public. Du 3 au 14 juin 2026, enfants comme adultes pourront visiter le parc au tarif unique de 10 euros, que les billets soient achetés en ligne ou directement sur place.

Une opération exceptionnelle qui inclut deux week-ends, pensée pour permettre au plus grand nombre de découvrir — ou redécouvrir — ce lieu devenu un incontournable du loisir familial dans l’agglomération lyonnaise.

Dans le communiqué, le président de Mini World, Richard Richarté, explique avoir voulu rendre le parc plus accessible à l’occasion de cet anniversaire.

"Nous avons souhaité faire un geste fort afin de rendre la magie de nos mondes accessible au plus grand nombre, notamment à ceux qui disposent de budgets plus serrés", explique-t-il.

Une aventure née… dans un garage lyonnais

L’histoire de Mini World Lyon débute en 2012, presque par hasard.

Passionné de miniatures depuis l’enfance, Richard Richarté redécouvre alors d’anciennes maquettes dans son garage. Après une visite au célèbre parc Miniatur Wunderland de Hambourg, l’idée de créer un concept similaire en France s’impose à lui.

En 2013, il s’associe à Romain Granier pour concrétiser le projet. Malgré des débuts compliqués et des financements incertains, une campagne participative réunissant 243 contributeurs permet au parc de poursuivre son développement avant son ouverture officielle, le 30 juin 2016.

150 000 visiteurs chaque année

Dix ans plus tard, Mini World Lyon revendique près de 150 000 visiteurs annuels. Sur plus de 3 000 m², le parc propose cinq mondes miniatures animés, peuplés de milliers de personnages, de trains miniatures, de véhicules en mouvement et de scènes inspirées du quotidien ou d’univers imaginaires.

Le site accueille aussi régulièrement des expositions temporaires inspirées de grandes licences populaires, comme Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park ou Pokémon.

Ouvert depuis 2016 à Vaulx-en-Velin, Mini World Lyon se présente aujourd’hui comme le plus grand parc de miniatures animées de France, avec un temps moyen de visite estimé à deux heures.