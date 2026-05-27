Eva Longoria aperçue à Lyon pour le tournage de son émission culinaire sur la France

L’actrice américaine Eva Longoria a été vue mardi dans les rues de Lyon. L’ancienne star de Desperate Housewives tourne actuellement un épisode de sa série documentaire consacrée à la culture et à la gastronomie françaises.

Une invitée surprise dans les rues lyonnaises.

Les passants de la Presqu’île ont pu croiser ce mardi après-midi Eva Longoria, venue poser ses valises à Lyon pour les besoins du tournage de la deuxième saison de son émission Searching for France, consacrée aux territoires, traditions et spécialités françaises.

Connue du grand public pour son rôle dans la série télévisée Desperate Housewives, l’actrice américaine poursuit actuellement un périple à travers plusieurs régions françaises.

Lyon au menu de son voyage gastronomique

Selon la présentation dévoilée récemment par la chaîne américaine CNN, qui diffuse le programme, l’épisode lyonnais s’inscrit dans un itinéraire mêlant patrimoine, habitants et gastronomie.

Après des passages par Paris, Alsace, Brittany, la Burgundy ou encore la Champagne, l’animatrice s’intéresse cette fois à la capitale de la gastronomie.

Shopping et spécialités lyonnaises

Au cours de son escapade lyonnaise, l’ancienne compagne du basketteur Tony Parker aurait notamment fait quelques emplettes dans des enseignes du centre-ville, avant de découvrir plusieurs adresses locales, parmi lesquelles un bouchon lyonnais et un salon de thé.

D’autres lieux emblématiques de la métropole pourraient encore figurer au programme du tournage. Il faudra toutefois patienter avant de découvrir le résultat : l’épisode consacré à Lyon ne devrait être diffusé qu’en 2027.