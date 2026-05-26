Après le naufrage européen, Michele Kang tente de remobiliser les supporters d’OL Lyonnes

Secouée par la lourde défaite contre Barcelone en finale de Ligue des champions, la présidente d’OL Lyonnes, Michele Kang, a choisi de s’adresser directement aux supporters. Entre déception assumée et appel à rebondir, la dirigeante veut déjà tourner le regard vers la fin de saison.

L’heure est encore à la digestion du choc du côté d’OL Lyonnes. Au lendemain de la claque reçue face au FC Barcelone en finale de la Women’s Champions League à Oslo (0-4), la présidente du club, Michele Kang, a pris la plume pour adresser un message aux supporters lyonnais.

Dans cette lettre au ton personnel, l’actionnaire américaine reconnaît la violence de la désillusion. Elle décrit un revers difficile à accepter, d’autant plus attendu comme une occasion de revanche après la précédente finale perdue contre les Catalanes.

La dirigeante ne cherche pas à minimiser la portée de l’échec. Elle confie partager la frustration des joueuses et des supporters après une rencontre qui devait marquer un temps fort de la saison, notamment pour Lindsey Horan, appelée à quitter le club dans les prochains mois.

Sans chercher d’excuses, Michele Kang admet que le scénario espéré n’a jamais pris forme et insiste sur la douleur collective laissée par cette finale à sens unique.

Un message tourné vers les supporters

Plutôt que de s’attarder uniquement sur l’échec sportif, la présidente a aussi voulu mettre en avant le soutien populaire autour de l’équipe. Elle remercie les milliers de supporters mobilisés, entre ceux présents à Oslo et ceux réunis à Lyon, notamment place des Terreaux, pour suivre la rencontre.

Selon elle, cet engagement a accompagné le groupe tout au long de la saison et demeure un levier essentiel au moment de relever la tête.

Si la page européenne reste douloureuse, OL Lyonnes n’en a pas totalement terminé avec son exercice 2025-2026. Le club doit encore disputer la finale du championnat de France.

Dans son message, Michele Kang invite ainsi joueuses et supporters à ne pas laisser cette défaite définir la saison entière. L’objectif affiché : conclure l’année sur une note positive et repartir avec l’idée que ce revers doit servir de point d’appui pour reconstruire.