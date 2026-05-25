Première alerte chaleur à Lyon : ce qui attend les habitants dès mardi

Le département du Rhône et la métropole de Lyon seront placés en vigilance jaune canicule à partir de ce mardi 26 mai à midi. La préfecture appelle à la vigilance face à cet épisode de fortes chaleurs annoncé comme précoce.

Première alerte chaleur de la saison pour l’agglomération lyonnaise.

Dans son bulletin publié ce lundi 25 mai à 16 heures, Météo-France a placé le Rhône et la métropole de Lyon en vigilance jaune canicule à compter du mardi 26 mai à 12 heures, en raison d’un épisode de chaleur précoce appelé à durer plusieurs jours.

La préfecture du Rhône appelle à une vigilance accrue, notamment pour les personnes âgées, nourrissons, jeunes enfants, malades chroniques ou personnes isolées, considérées comme les plus vulnérables face aux fortes températures.

Les autorités rappellent que les effets de la chaleur peuvent être rapides, avec des risques de déshydratation, coup de chaleur ou aggravation de pathologies existantes, mais aussi parfois retardés, avec une fatigue inhabituelle ou un état de santé dégradé plusieurs jours après l’exposition.

Les conseils à suivre

La préfecture recommande plusieurs gestes simples : boire régulièrement de l’eau sans attendre la soif, éviter les sorties aux heures les plus chaudes, maintenir son logement au frais en fermant volets et fenêtres la journée, ou encore passer du temps dans des lieux climatisés ou frais, comme les bibliothèques, cinémas ou centres commerciaux.

Les activités sportives en plein air devront aussi être adaptées. Les autorités recommandent de privilégier les efforts tôt le matin ou tard le soir et rappellent qu’à partir de 32°C, la pratique sportive extérieure est fortement déconseillée.

Le préfet du Rhône indique qu’un courrier sera adressé aux fédérations d’employeurs afin de rappeler leurs obligations en cas de fortes chaleurs : aménagement des horaires, pauses, fourniture d’eau et équipements adaptés pour les salariés exposés, notamment dans le BTP.

En cas de malaise ou d’urgence liée à la chaleur, les autorités rappellent qu’il convient de composer le 15 immédiatement.