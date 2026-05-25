Avant la finale de Ligue des champions, Ada Hegerberg victime d’un cambriolage près de Lyon

L’attaquante des OL Lyonnes aurait subi un cambriolage à son domicile de la région lyonnaise à la veille de la finale de Ligue des champions perdue face au FC Barcelone. Un épisode qui intervient quelques jours après la découverte d’un traceur sur son véhicule.

La préparation de la finale européenne des OL Lyonnes aurait été perturbée par un événement survenu loin des terrains.

D’après des informations révélées par L’Équipe, Ada Hegerberg aurait été victime d’un cambriolage à son domicile situé dans la région lyonnaise, vendredi, soit quelques heures avant la finale de Ligue des champions féminine disputée samedi à Oslo contre le FC Barcelone.

L’internationale norvégienne, engagée dans l’un des rendez-vous majeurs de sa saison, aurait appris cette intrusion à la veille du match finalement perdu par les Lyonnaises (4-0).

Un précédent inquiétant

Cet épisode intervient dans un contexte déjà préoccupant pour la joueuse. Une dizaine de jours plus tôt, Ada Hegerberg avait signalé la découverte d’un dispositif de géolocalisation dissimulé sur son véhicule, selon le quotidien sportif.

La joueuse avait alors saisi les autorités en déposant plainte. De quoi nourrir, à ce stade, des interrogations sur un éventuel lien entre les deux faits, même si aucune piste n’a été officiellement privilégiée.

À ce stade, ni la nature des biens dérobés ni le montant du préjudice n’ont été communiqués.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes du cambriolage. Ces dernières années, plusieurs sportifs de haut niveau ont été ciblés lors de déplacements ou d’événements majeurs, notamment dans le football.