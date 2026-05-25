Pollution à l’ozone : Lyon passe en alerte orange, restrictions renforcées dès mardi

Le bassin lyonnais et le Nord-Isère basculent en alerte orange pollution à partir du mardi 26 mai. En cause : un épisode d’ozone favorisé par les fortes chaleurs, qui conduit les autorités à durcir les mesures de restriction.

Après plusieurs jours de températures élevées, la qualité de l’air continue de se détériorer dans la métropole lyonnaise. Face à un épisode de pollution qui s’installe, la préfecture du Rhône a décidé de relever le niveau d’alerte.

À compter du mardi 26 mai, le territoire du bassin lyonnais/Nord-Isère sera placé en alerte orange à l’ozone, un polluant dont la concentration augmente fortement en période de chaleur et d’ensoleillement prolongé.

Selon les services de l’État, les conditions météo attendues ces prochains jours — températures élevées et faible renouvellement de l’air — favorisent la persistance du phénomène.

Accès restreint dans la ZFE lyonnaise

Parmi les principales mesures annoncées, la circulation différenciée reste activée dans la Zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole. Seuls les véhicules dotés d’une vignette Crit’Air zéro émission, Crit’Air 1 ou Crit’Air 2 pourront circuler dans le périmètre concerné.

La dérogation accordée aux "petits rouleurs" est temporairement suspendue. En revanche, plusieurs catégories continueront de bénéficier d’exemptions, notamment les véhicules transportant plusieurs passagers, les taxis, VTC, services de secours ou convois spécifiques.

Limitation de vitesse et restrictions élargies

Dès 5 heures du matin mardi, la vitesse maximale sera abaissée à 70 km/h sur les routes du Rhône habituellement limitées à 80 ou 90 km/h.

Au-delà des transports, les restrictions concernent aussi plusieurs activités du quotidien. Les autorités interdisent notamment le brûlage de déchets ainsi que l’usage de barbecues au charbon ou au bois. Certains travaux émetteurs de solvants — peintures, vernis ou produits type white-spirit — sont invités à être reportés.

Dans les secteurs industriel et du bâtiment, plusieurs opérations polluantes devront également être différées pendant toute la durée du pic.

Les autorités sanitaires invitent enfin les personnes fragiles — enfants, seniors, personnes souffrant de pathologies respiratoires ou cardiaques — à éviter les efforts physiques soutenus, privilégier les heures les plus fraîches pour sortir et limiter l’exposition aux axes routiers les plus fréquentés.