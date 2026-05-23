Ligue des champions : l’OL Lyonnes balayé par Barcelone en finale

L’OL Lyonnes a lourdement chuté face au FC Barcelone (4-0) ce samedi 23 mai à Oslo en finale de Ligue des champions. Trop imprécises offensivement et punies par le réalisme catalan, les Fenottes voient encore le Barça leur barrer la route.

Le rendez-vous était immense, le verdict brutal.

Deux ans après leur dernier sacre européen, les joueuses de l’OL Lyonnes espéraient reconquérir l’Europe à Oslo. Mais face au FC Barcelone, déjà tombeur des Rhodaniennes en finale l’an dernier, le scénario a tourné au cauchemar. Battues 4-0, les Fenottes quittent une nouvelle fois la scène européenne les mains vides.

Le score peut sembler sévère au regard d’une première heure de match longtemps équilibrée.

Les Lyonnaises avaient même cru ouvrir le score dès le premier quart d’heure, avant qu’un but de Lindsey Heaps ne soit refusé pour hors-jeu. Juste avant la pause, Selma Bacha obligeait aussi Cata Coll à une parade décisive sur coup franc.

Mais en face, Barcelone donnait déjà plusieurs alertes, profitant de certaines approximations défensives lyonnaises sans parvenir à concrétiser.

Au retour des vestiaires, le Barça a progressivement pris le contrôle.

À la 55e minute, Ewa Pajor a profité d’un ballon dans la profondeur pour faire céder la défense lyonnaise et ouvrir le score. La buteuse polonaise a ensuite doublé la mise un quart d’heure plus tard, au terme d’un mouvement collectif parfaitement exécuté face à une arrière-garde trop passive.

Entre-temps, Lyon avait encore laissé passer sa chance. Ada Hegerberg, puis Tabitha Chawinga, ont buté sur une Cata Coll impériale, décisive tout au long de la rencontre.

Une fin de match à sens unique

Alors que les Fenottes tentaient de revenir, Barcelone a définitivement éteint les espoirs lyonnais en fin de rencontre.

Longtemps discrète, Salma Paralluelo a signé un doublé dans les dernières minutes, dont une frappe puissante sous la barre qui a scellé la démonstration catalane.

Avec ce nouveau revers continental, l’OL Lyonnes échoue encore face à son grand rival européen et reste sans Ligue des champions depuis 2022.

La saison n’est toutefois pas terminée : les joueuses lyonnaises devront rapidement relever la tête avant la finale de Première Ligue face au Paris FC, prévue la semaine prochaine.