Pas de billet pour Oslo ? Lyon installe un écran géant pour la finale d'OL Lyonnes !

La Ville de Lyon installera un écran géant place des Terreaux ce samedi 23 mai pour permettre aux supporters de suivre la finale de l’UEFA Women’s Champions League entre l’OL Lyonnes et le FC Barcelone.

Les supporters de l’OL Lyonnes auront rendez-vous au cœur de Lyon ce week-end.

À l’occasion de la finale de l’UEFA Women’s Champions League, qui opposera les Lyonnaises au FC Barcelone ce samedi 23 mai à Oslo, la Ville de Lyon annonce la mise en place d’une retransmission gratuite sur écran géant place des Terreaux.

L’équipe lyonnaise s’est qualifiée pour cette finale après sa victoire face à Arsenal en demi-finale retour le 2 mai dernier (3-1). Le coup d’envoi du match sera donné à 18 heures, heure à laquelle débutera également la retransmission dans le centre-ville lyonnais.

Un écran géant de 60 m²

Pour l’occasion, un écran géant de 60 m² sera installé place des Terreaux. L’événement sera gratuit, sans inscription et ouvert à tous les publics, avec un accès prévu pour les personnes à mobilité réduite.

La municipalité précise également que des agents de sécurité seront mobilisés autour du dispositif afin d’assurer le bon déroulement de la soirée.

En raison du dispositif de sécurité, les rues situées autour de la place des Terreaux seront fermées à la circulation à partir de 15 heures ce samedi. La Ville de Lyon invite ainsi les spectateurs à privilégier les transports en commun ou les mobilités douces pour rejoindre le site.