Nouveau préfet du Rhône, Étienne Guyot fixe sa priorité : lutter contre le narcotrafic

De retour à Lyon plus de trente ans après y avoir été sous-préfet, Étienne Guyot a officiellement pris ses fonctions ce lundi 18 mai. Sécurité, trafic de drogue, transports et grands projets figurent déjà sur sa feuille de route.

Le retour à Lyon a une saveur particulière pour Étienne Guyot. Plus de trois décennies après un premier passage comme sous-préfet, le haut fonctionnaire de 64 ans a officiellement pris ses fonctions de préfet du Rhône, ce lundi 18 mai, après le départ de Fabienne Buccio.

Arrivé de Gironde, où il occupait les fonctions de préfet depuis 2023, le nouveau représentant de l’État a rapidement donné le ton lors d’une première prise de parole à l’issue d’une cérémonie d’hommage organisée place Bellecour, devant le Veilleur de pierre.

Dans un contexte marqué par les violences liées au trafic de stupéfiants dans l’agglomération lyonnaise, Étienne Guyot a placé la sécurité au sommet de ses priorités.

"La sécurité est une priorité absolue : la lutte contre le narcotrafic, la présence sur le terrain, le démantèlement des points de deal, la sécurité du quotidien…", a-t-il insisté, rappelant avoir déjà travaillé sur ces problématiques lors de précédentes affectations, notamment à Bordeaux et Toulouse.

Cette arrivée intervient alors que les faits de violence liés au trafic de drogue se multiplient dans la métropole lyonnaise, entre fusillades, intimidations et incendies criminels.

Le nouveau préfet ne compte toutefois pas limiter son action aux seules questions de sécurité.

Étienne Guyot a également cité plusieurs dossiers qu’il souhaite suivre de près, évoquant notamment les transports, l’aménagement du territoire et le développement économique, dans une métropole confrontée à plusieurs grands chantiers.

"Je veux travailler avec tout le monde", a également assuré le préfet, qui devra composer avec un paysage politique local renouvelé après les élections municipales et métropolitaines.