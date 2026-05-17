OL-Lens : Lyon humilié à domicile et privé de podium (0-4)

L’Olympique Lyonnais a complètement sombré face à Lens ce dimanche 17 mai au Groupama Stadium. Corrigés 4-0 par les Sang et Or, les Lyonnais terminent au pied du podium.

L’OL devait gagner pour espérer encore rêver de Ligue des champions. Mais au terme d’une soirée cauchemardesque au Groupama Stadium, les hommes de Paulo Fonseca ont totalement manqué leur rendez-vous face à Lens, s’inclinant lourdement 0-4 lors de la dernière journée de Ligue 1.

Après leur revers à Toulouse la semaine précédente, les Lyonnais n’avaient déjà plus leur destin entre les mains. Une victoire était impérative pour espérer profiter d’un faux pas de Lille dans la course au podium. Elle n’est jamais venue.

Lens chirurgical, Lyon puni

Dominateurs dans le jeu durant la première période, les Lyonnais ont pourtant sombré sur les premières offensives lensoises.

À la 20e minute, Wesley Saïd profite d’un marquage trop laxiste pour ouvrir le score face à Dominik Greif (0-1). Dix minutes plus tard, l’attaquant lensois récidive dans un angle fermé après une nouvelle erreur défensive (0-2, 31e).

L’OL vacille totalement avant la pause. Juste avant de rentrer aux vestiaires, Florian Sotoca enfonce le clou sur une frappe légèrement déviée qui surprend le portier lyonnais (0-3, 45e).

Une soirée cauchemardesque jusqu’au bout

Au retour des vestiaires, les Gones ne relèvent pas la tête. Florian Thauvin profite des largesses défensives lyonnaises pour s’échapper dans la profondeur et inscrire un quatrième but d’un subtil ballon piqué (0-4, 54e).

Cruelle statistique pour Lyon : quatre tirs cadrés lensois, quatre buts encaissés.

Face à une équipe de Lens pourtant remaniée par Pierre Sage, déjà tournée vers sa finale de Coupe de France, l’OL a livré une prestation inquiétante, incapable de réagir malgré l’enjeu.

Lyon finit au pied du podium

La frustration est d’autant plus forte que, dans le même temps, Lille s’inclinait contre Auxerre. Une victoire lyonnaise aurait donc permis aux Rhodaniens d’arracher la troisième place.

Finalement, l’Olympique Lyonnais termine 4e de Ligue 1, son meilleur classement depuis plusieurs saisons, mais sans billet direct pour la Ligue des champions. Il faudra passer par les barrages cet été !

Pour le club rhodanien, place désormais à de prochaines semaines chargées, entre mercato, dossiers financiers et passage devant la DNCG.

OL – Lens : 0-4 (0-3)

Buteurs : Saïd (20e, 31e), Sotoca (45e), Thauvin (54e)

Avertissement : Sulc (63e) pour Lyon