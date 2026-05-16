Top 14 : le LOU régale Gerland face à Bayonne dans un match spectaculaire

Dans une rencontre sans enjeu au classement, le LOU Rugby a retrouvé le sourire ce samedi au Matmut Stadium de Gerland en dominant Bayonne (42-35) au terme d’un festival offensif.

Le spectacle était au rendez-vous au Matmut Stadium de Gerland.

Ce samedi 16 mai, le LOU Rugby a renoué avec la victoire en s’imposant face à l’Aviron Bayonnais (42-35) lors de la 24e journée de Top 14.

Sans pression comptable, puisque déjà assuré du maintien mais hors course pour les phases finales, le club lyonnais voulait avant tout offrir une belle prestation à son public après la lourde défaite subie au Stade Français le week-end précédent.

Les Rouge et Noir entraient rapidement dans leur match.

Dès la 5e minute, Léo Berdeu ouvrait le score en inscrivant le premier essai de la rencontre avant de se charger lui-même de la transformation.

À la 21e minute, Jiuta Wainiqolo permettait au LOU de creuser l’écart, laissant penser à une fin d’après-midi tranquille pour les Lyonnais.

Mais Bayonne ne lâchait rien.

Grâce à un essai de Tom Lévêque puis un essai de pénalité, les Basques revenaient à hauteur avant la pause. À la mi-temps, les deux équipes se quittaient dos à dos (14-14).

Un festival offensif après la pause

Au retour des vestiaires, Antoine Déliance faisait exploser Gerland.

Le jeune joueur formé au club inscrivait à la 43e minute son premier essai en professionnel, malgré une infériorité numérique côté lyonnais.

Bayonne recollait encore grâce à Lucas Martin, auteur d’un essai transformé par Joris Segonds à la 50e minute.

Mais la réponse lyonnaise était immédiate : Arno Botha redonnait l’avantage au LOU dans la foulée après un contre plein de détermination.

Ethan Dumortier puis Esteban Gonzalez participaient ensuite au festival offensif lyonnais, portant le total à six essais devant près de 18 000 spectateurs.

Malgré un dernier essai de Lucas Martin en fin de rencontre, Bayonne repart finalement battu après avoir inscrit cinq essais.

Le LOU s’impose donc 42 à 35, de quoi ravir Gerland et préparer sereinement la fin de saison.

Il reste désormais deux rencontres aux Lyonnais : un déplacement à Toulouse le 30 mai, avant une dernière sortie à domicile contre Montpellier le 6 juin.