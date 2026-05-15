Vénissieux : la cantine du collège Louis-Aragon fermée après un contrôle sanitaire alarmant

Le restaurant scolaire du collège Louis-Aragon à Vénissieux restera fermé pendant une semaine après un contrôle sanitaire ayant mis en évidence plusieurs non-conformités.

Le restaurant scolaire du collège Louis-Aragon, à Vénissieux, a été fermé en urgence après un contrôle sanitaire jugé préoccupant.

Dans un courriel adressé aux familles, la direction de l’établissement indique que l’inspection a mis en évidence plusieurs "non-conformités", conduisant la préfecture du Rhône à ordonner la fermeture temporaire du service de demi-pension.

Conséquence directe : aucun élève demi-pensionnaire ne pourra déjeuner au sein du collège du lundi 18 au vendredi 22 mai inclus.

La mesure concerne l’ensemble du restaurant scolaire, qui restera inaccessible le temps de la mise en conformité demandée par les autorités sanitaires.

À ce stade, ni la nature exacte des anomalies constatées ni les éventuels risques sanitaires encourus par les collégiens n’ont été précisés.

Un remboursement prévu pour les familles

Dans son message aux parents d’élèves, la direction du collège assure que les journées de fermeture seront automatiquement déduites de la facturation du troisième trimestre.

Les familles ayant déjà réglé cette période seront remboursées.

Contactée, la préfecture du Rhône n’a pas détaillé les éléments relevés lors du contrôle ni communiqué sur les mesures correctives attendues avant une réouverture du restaurant scolaire.