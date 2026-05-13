LOU Rugby : Lyon veut retrouver sa forteresse avant la réception de Bayonne

Sans réel objectif au classement, le LOU entend profiter de sa fin de saison pour poser les bases du prochain exercice et redevenir solide au Matmut Stadium.

Le LOU Rugby aborde sa fin de saison avec un objectif désormais plus symbolique que comptable. À trois journées de la fin du Top 14, les Lyonnais occupent la 11e place avec 48 points et ne peuvent quasiment plus espérer accrocher le Top 6.

Ce samedi, les joueurs de Karim Ghezal recevront toutefois l’Aviron Bayonnais avec la volonté de rebondir après la lourde défaite concédée au Stade Français le week-end dernier (59-17).

Bayonne ne pointe qu’à deux longueurs du club lyonnais au classement, ce qui donne malgré tout un certain enjeu à cette rencontre.

Du côté du LOU, le discours reste inchangé depuis plusieurs semaines : utiliser cette fin de saison pour préparer le prochain exercice et continuer à faire progresser le collectif.

Le manager lyonnais souhaite notamment renforcer plusieurs secteurs de jeu, parmi lesquels la maîtrise des couloirs, le travail dans les rucks ou encore la conquête en mêlée et en touche.

Karim Ghezal a également mis en avant le rôle de George Smith au sein du staff pour accompagner cette évolution.

Malgré l’absence d’objectif majeur au classement, un défi reste clairement affiché : redevenir redoutable à domicile.

Le pilier Jérôme Rey a insisté cette semaine sur la volonté du groupe de rendre le Matmut Stadium "imprenable".

Même tonalité chez Gabin Lorre, qui évoque l’importance du soutien du public lyonnais et l’envie de "rendre au public ce qu’il nous donne".

Cette rencontre face à Bayonne interviendra également dans un contexte particulier pour le club lyonnais, qui célébrera à cette occasion son dernier titre de Pro D2.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné samedi 16 mai à 16h35.