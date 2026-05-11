Trois morts dans un incendie criminel d’immeuble à Décines-Charpieu

Un violent incendie s’est déclaré lundi matin dans un immeuble de la rue Sully à Décines. Un habitant est mort après s’être défenestré pour fuir les flammes.

Un dramatique incendie a frappé Décines-Charpieu ce lundi matin. Le sinistre s’est déclaré vers 7h30 dans un immeuble situé rue Sully. Selon les premiers éléments, l’origine criminelle du feu est privilégiée.

Le bilan humain est particulièrement lourd. Trois personnes ont perdu la vie dans l’incendie. L’une des victimes serait décédée après s’être jetée d’un étage élevé pour tenter d’échapper aux flammes et aux importantes fumées qui envahissaient le bâtiment.

Quatre autres personnes ont été légèrement blessées et prises en charge par les secours.

L’intervention a mobilisé un important dispositif de secours avec 85 sapeurs-pompiers et 34 véhicules engagés sur place. Une trentaine d’habitants ont été évacués ou mis en sécurité durant les opérations.

Environ 200 riverains ont également dû quitter temporairement le secteur pendant l’intervention des secours.

Un gymnase voisin a été ouvert afin d’accueillir les sinistrés.

Le feu principal a pu être maîtrisé aux alentours de 9 heures, même si les pompiers poursuivaient encore en matinée les opérations de traitement des foyers résiduels.

Le préfet délégué à la Sécurité Antoine Guérin s’est rendu sur place. Une enquête doit désormais déterminer les circonstances précises de cet incendie.