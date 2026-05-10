L’OL chute à Toulouse et abandonne sa place sur le podium

Battus au Stadium de Toulouse ce dimanche soir lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1, l'OL voit Lille lui passer devant au classement.

Très mauvaise opération pour Olympique lyonnais dans la course à la Ligue des champions.

En déplacement sur la pelouse du Toulouse FC ce dimanche, les joueurs de Paulo Fonseca se sont inclinés 2-1 et ont perdu dans le même temps leur troisième place au classement.

Pour cette rencontre, l’entraîneur lyonnais avait pourtant reconduit le onze victorieux contre Rennes la semaine passée. Mais malgré une première alerte provoquée dès les premières secondes par Endrick, les Toulousains ont rapidement pris le contrôle du match.

À la 10e minute, Dayann Methalie a profité d’un appel dans le dos de la défense lyonnaise pour battre Dominik Greif et ouvrir le score.

Sur une pelouse détrempée et dans une rencontre tendue, l’OL a peiné à retrouver la fluidité affichée ces dernières semaines. Toulouse a même frôlé le break juste avant la pause lorsque Santiago Hidalgo a trouvé le poteau dans le temps additionnel.

Lyon a longtemps semblé incapable de revenir, avant que Corentin Tolisso ne relance son équipe à la 71e minute. Le capitaine lyonnais a égalisé de la tête.

Mais alors que LOSC Lille prenait l’avantage contre Monaco dans l’autre match clé de la soirée, Toulouse a immédiatement repris les commandes.

Profitant d’une défense lyonnaise passive, Warren Kamanzi a redonné l’avantage aux Toulousains à la 78e minute d’une frappe puissante dans la surface.

L’expulsion rapide d’Aron Donnum a ensuite laissé croire à une possible réaction lyonnaise, mais malgré les entrées offensives de Pavel Sulc et Ernest Nuamah, l’OL n’est jamais parvenu à égaliser.

Cette défaite pourrait coûter très cher dans la lutte pour le podium. Lille repasse devant avec un point d’avance avant la dernière journée.

Les Lyonnais joueront désormais leur saison dimanche prochain au Groupama Stadium face au RC Lens entraîné par Pierre Sage.