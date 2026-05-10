OL Lyonnes domine le PSG et remporte la Coupe de France

OL Lyonnes domine le PSG et remporte la Coupe de France
DR OL Lyonnes

Une nouvelle Coupe de France pour OL Lyonnes ! Les Lyonnaises ont largement battu le Paris Saint-Germain dimanche en finale à Valenciennes et décrochent un 11e sacre dans la compétition.

OL Lyonnes a repris son bien. Battues ces deux dernières années dans la course à la Coupe de France, les Fenottes ont cette fois parfaitement maîtrisé leur finale face au Paris Saint-Germain Féminines dimanche à Valenciennes (4-1).

Toujours invaincues sur la scène nationale cette saison, les Lyonnaises abordaient cette rencontre sans Ada Hegerberg, laissée au repos par précaution.

La domination rhodanienne s’est concrétisée à la 23e minute grâce à Melchie Dumornay. Après une percée dans la surface, l’attaquante haïtienne a trouvé l’ouverture face à Mary Earps pour lancer parfaitement son équipe.

L’OL a ensuite accéléré juste avant la pause. À la 35e minute, Vicki Becho a doublé la mise de la tête sur un centre de Jule Brand, avec un ballon passé par la barre transversale avant de franchir la ligne.

Quelques minutes plus tard, Becho s’est offert un doublé spectaculaire. Sur une reprise de volée précise après un nouveau service de Brand, l’internationale française a trouvé la lucarne parisienne pour donner trois buts d’avance aux Lyonnaises avant la mi-temps.

Le PSG a montré un tout autre visage au retour des vestiaires et est revenu dans la rencontre grâce à une superbe frappe de volée de Merveille Kanjinga à la 63e minute, sans réaction possible pour Christiane Endler.

Mais les Fenottes ont rapidement éteint les espoirs parisiens. Sur un long coup franc de Selma Bacha, Lindsey Heaps a profité d’un marquage inexistant pour inscrire le quatrième but lyonnais à un quart d’heure de la fin.

Avec ce succès, l’OL décroche la 11e Coupe de France de son histoire et aborde avec confiance la demi-finale des play-offs de Première Ligue prévue samedi prochain face au FC Nantes.