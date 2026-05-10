OL Lyonnes domine le PSG et remporte la Coupe de France

Une nouvelle Coupe de France pour OL Lyonnes ! Les Lyonnaises ont largement battu le Paris Saint-Germain dimanche en finale à Valenciennes et décrochent un 11e sacre dans la compétition.

OL Lyonnes a repris son bien. Battues ces deux dernières années dans la course à la Coupe de France, les Fenottes ont cette fois parfaitement maîtrisé leur finale face au Paris Saint-Germain Féminines dimanche à Valenciennes (4-1).

Toujours invaincues sur la scène nationale cette saison, les Lyonnaises abordaient cette rencontre sans Ada Hegerberg, laissée au repos par précaution.

La domination rhodanienne s’est concrétisée à la 23e minute grâce à Melchie Dumornay. Après une percée dans la surface, l’attaquante haïtienne a trouvé l’ouverture face à Mary Earps pour lancer parfaitement son équipe.

L’OL a ensuite accéléré juste avant la pause. À la 35e minute, Vicki Becho a doublé la mise de la tête sur un centre de Jule Brand, avec un ballon passé par la barre transversale avant de franchir la ligne.

#CDFF | ⚽️ Et de deux ! Deux buts d’avance pour les Lyonnaises, qui prennent le large face au PSG



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Quelques minutes plus tard, Becho s’est offert un doublé spectaculaire. Sur une reprise de volée précise après un nouveau service de Brand, l’internationale française a trouvé la lucarne parisienne pour donner trois buts d’avance aux Lyonnaises avant la mi-temps.

Le PSG a montré un tout autre visage au retour des vestiaires et est revenu dans la rencontre grâce à une superbe frappe de volée de Merveille Kanjinga à la 63e minute, sans réaction possible pour Christiane Endler.

Mais les Fenottes ont rapidement éteint les espoirs parisiens. Sur un long coup franc de Selma Bacha, Lindsey Heaps a profité d’un marquage inexistant pour inscrire le quatrième but lyonnais à un quart d’heure de la fin.

Avec ce succès, l’OL décroche la 11e Coupe de France de son histoire et aborde avec confiance la demi-finale des play-offs de Première Ligue prévue samedi prochain face au FC Nantes.