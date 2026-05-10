Agriculteurs en colère : les manifestations interdites lundi autour de Feyzin et du port Édouard-Herriot

La préfecture du Rhône a interdit tout rassemblement revendicatif dans plusieurs communes du sud lyonnais avant l’action annoncée par la Coordination rurale ce lundi 11 mai.

À la veille de la mobilisation annoncée par Coordination rurale, la préfecture du Rhône a décidé de durcir le dispositif de sécurité dans le sud de l’agglomération lyonnaise.

Un arrêté signé le 7 mai par Antoine Guérin interdit lundi 11 mai tous les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs dans un vaste périmètre comprenant notamment Feyzin et le Port Édouard-Herriot.

La mesure s’appliquera de 5 heures du matin à minuit.

Sont également concernées plusieurs communes voisines comme Saint-Fons, Solaize, Irigny, Vernaison, La Mulatière, Oullins-Pierre-Bénite ainsi qu’une partie de Lyon.

Cette décision intervient alors que la Coordination rurale prévoit une opération de blocage de l’axe nord-sud lyonnais. Le syndicat agricole souhaite mobiliser des exploitants venus de treize départements entre les péages de Villefranche-sur-Saône et Reventin-Vaugris.

Dans son arrêté, la préfecture justifie ces restrictions par les risques de troubles à l’ordre public mais aussi par les enjeux liés aux infrastructures stratégiques situées dans le secteur.

Le texte évoque notamment la raffinerie de Feyzin ainsi que les installations du port Édouard-Herriot, qualifiées d’"infrastructures majeures de la chaîne de distribution des hydrocarbures".

Les autorités soulignent également les risques industriels liés au transport et au stockage de matières dangereuses à proximité de ces sites sensibles.

De son côté, la Coordination rurale explique vouloir dénoncer l’augmentation du prix du gazole non routier. Le syndicat affirme que le litre de GNR est passé de 0,90 euro à 1,70 euro en quelques mois, une hausse jugée insoutenable pour de nombreuses exploitations agricoles.